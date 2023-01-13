İngiltere'de sağlık krizi: Kalp krizi geçiren hasta 45 dakika ambulans beklemesi sonrası yaşamını yitirdi

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Jayne McCubbin ve Nick Triggle | BBC News

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İngiltere'de önceki gün ambulans çalışanları greve gitti. Ancak Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanları henüz greve başlamadan önce de ambulansa ulaşmak kolay değildi.

68 yaşındaki Martin Clark grevler başlamadan önce, 18 Kasım'da Doğu Sussex'teki evinde göğüs ağrısı hissetmeye başladı.

Ailesi üç kere ambulansı arayıp 45 dakika bekledikten sonra onu kendi arabalarıyla hastaneye götürdü.

Hastaneye vardıklarında Clark'ın kalbi durdu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Eşi Ann onun acıyla kıvrandığını, bir noktada "Sanırım başaramayacağım, seni seviyorum" yazdığını söylüyor.

Bu olay, İngiltere'de ambulansa ulaşmanın ne kadar zor ve bekleme sürelerinin ne kadar uzun olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Şu anda acil durum numarasını aradığınızda birine ulaşmanız ortalama bir buçuk saatten daha fazla sürüyor.

Bu örneğin kalp krizi gibi durumlarda müdahale edilmesi gereken süreden beş kat daha fazla.

Ann Clark, BBC Breakfast programında eğer ambulans zamanında gelseydi ne olabileceğine dair düşünmeden edemediğini söyledi:

"İçki içmezdi, sigara içmezdi, her gün yürürdü. O gün bahçe işi için dışarı çıkmıştı.

"NHS bozulmuş durumda. Herkes, hasta olurlarsa ne yapacağını düşünüyor. Bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle giderse daha çok ölüm yaşanacak. Bu korkunç bir durum."

Güneydoğu Ambulans Hizmetleri ise "Clark için gereken zamanda cevap veremediğimiz için çok üzgünüz. İhtiyacı olan herkese olabilecek en hızlı şekilde cevap verebilmek için çok çalışıyoruz" diyor.

Ann Clark acil yardım hattı 999'u saat 16.58'de aradı.

Cevap alamadı.

17.30'da tekrar aradı ve o noktada eşinin durumu daha kötüleşmişti.

17.45'te ailesi onu kendi arabalarıyla hastaneye götürmelerini önerdi, ancak telefondaki kişi onlara "bunu tavsiye etmeyiz" dedi.

17.55-18.01 arası ambulans hizmetleri evlerini aradı.

O sırada aile evden çıkmıştı.

Bırakılan mesajda henüz bir ambulans atanamadığı belirtiliyordu.

Kalp krizi gibi durumlarda ambulansın ortalama 18 dakikada hastaya ulaşması gerekiyor.

İngiltere Kalp Vakfı'ndan (BHF) Dr. Sonya Babu-Narayan, "Kalp krizi ya da durması gibi durumlarda ölüm ve yaşam arasındaki süreçte dakikalar fark edebilir. Bu durumlardaki gecikmeler yeni normal olamaz" dedi ve ekledi:

"Sağlık çalışanları elinden geleni yapıyor ancak yeterli sayıda çalışan yok ve zor şartlarda çalışıyorlar."