Süt ve süt ürünleri lükse mi dönüşüyor?

bir saat önce

Süt ve süt ürünleri, bugünlerde hiç olmadığı kadar pahalı.

2022’de fiyatlar ikiye katlandı; süt fiyatları adeta akaryakıt fiyatlarıyla yarışıyor.

Peki süt ve süt ürünlerinin fiyatı neden bu kadar artıyor?

Üretimindeki sorunlar devam ederse süt lüks bir gıdaya dönüşebilir mi?

Süt üreticileri Sinan Kolat ve Hüdaver Sert, Ulusal Süt Konseyi Başkan Vekili Cihat Şimşek, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ve ekonomist Güldem Atabay BBC Türkçe için değerlendirdi.

Zincir marketleri temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği ise BBC Türkçe’nin röportaj talebini reddetti.

Video-Haber: Esra Yalçınalp, Ege Tatlıcı

Grafik: Selim Büyükgüner

Katkıda bulunanlar: Fatima Çelik, Leyla Kayhan, Caner Seven