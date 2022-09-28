AB: Kuzey Akım’daki sızıntıların sebebi sabotaj

20 dakika önce

AB: Kuzey Akım’daki sızıntıların sebebi sabotaj

Kaynak, Reuters

Avrupa Birliği (AB), Rusya’dan Avrupa’ya gaz taşıyan Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı, ancak direkt olarak Rusya’yı suçlamadı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gaz akışının bilerek kesintiye uğratılması söz konusu olursa bu duruma “en kuvvetli şekilde yanıt verileceğini” söyledi.

Almanya, Danimarka ve İsveç, Kuzey Akımı’nın iki büyük boru hattından Baltık Denizi’ne saldırı sonucu sızıntıların gerçekleştiğini açıklamıştı, Avrupa ise bu sızıntıların arkasındaki sebepleri araştırıyor.

Ukrayna ise daha ileri giderek Rusya’yı terör saldırısıyla suçladı.

Çarşamba günü Rusya’nın Avrupa’ya atıl durumda olan Kuzey Akım 2 boru hattından ihracat gerçekleştirebildiği belirtildi.

AB, Rusya’yı doğalgaz boru hatlarını Batı’ya karşı bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise sabotaj suçlamalarını “aptalca ve saçma” olarak tanımladı.

Birbirine paralel iki boru hattından oluşan Kuzey Akım 1 hattı, Rusya'nın Ağustos ayında "tamirat" gerekçesiyle kapatmasından bu yana işlemiyor; hatlardan gaz geçişi olmuyordu.

Baltık Denizi'nin altından 1.200 km boyunca uzanan hat, Rusya toprağı olan St. Petersburg yakınlarından denize girerek kuzeydoğu Almanya'da yeniden karaya çıkıyor.

İkizi olan Kuzey Akım 2'nin çalışması ise Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin hemen ardından durduruldu.