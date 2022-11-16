IKEA, Belçika'da göçmen karşıtı kampanyada adını ve tasarımını kullanan aşırı sağcı partiye dava açtı

Kaynak, @Art_Ritis

21 dakika önce

Y﻿usuf Özkan

L﻿ahey

İsveç merkezli mobilya mağazaları zinciri IKEA, göçmen karşıtı kampanya için kendi adını ve tasarımını kullanan Belçika'da aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi’ne (Vlaams Belang) karşı dava açtı.

IKEA, dava gerekçesinde, aşırı sağcı partinin kampanyasının, "kurumsal kimliği ve ticari markalarını ihlal ettiğini" savundu.

Belçika'da göç ve İslam karşıtı politikaları ile bilinen aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi (VB), yeni kampanyasında, İsveç'te iktidara gelen sağcı hükümetin, göçmen politikasını sıkılaştırma planına atıfta bulunuldu.

Aşırı sağcı parti bu nedenle yeni göç karşıtı kampanyasında, “Göçmenlik Gerçekten Farklı Olabilir” (Immigratie Kan Echt Anders) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan “IKEA planı” adını verdi.

Kampanyada da, İsveçli mobilya şirketinkine çok benzeyen bir tasarım kullandı.

IKEA Belçika, Pazartesi günü aşırı sağcı partiden markayı ve tasarımı kullanmayı derhal bırakmasını istedi.

IKEA markasının küresel isim hakkı sahibi olan Inter IKEA Systems de, aşırı sağcı parti hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

İsveçli şirket, dava gerekçesinde, VB’nin kampanyası, ticari markalarının ve kurumsal kimliğinin ihlali olarak değerlendirildi.

Şirket, IKEA ticari markalarının parti iletişimlerinde siyasi amaçlarla kullanılmasına kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

IKEA, yasal sürece müdahale etmemek için daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı.

'﻿IKEA planı'

Aşırı sağcı partinin lideri Tom Van Grieken tarafından açıklanan 15 maddelik "IKEA planı", Belçika'ya, Avrupa dışından göçmen gelişini neredeyse imkansız hale getiren öneriler içeriyor.

Planda, eş ve reşit olmayan çocuklar dışında aile birleşiminin zorlaştırılması, göçmenlere ücretsiz yasal yardımı asgari düzeye indirme, sığınma başvuruları için itiraz süresini önemli ölçüde kısaltma ve güvenli ülkeler listesini genişletme gibi öneriler yer alıyor.