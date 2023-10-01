CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Grup Başkanlığını fiilen bırakıyorum

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara

15 dakika önce

CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Grup Başkanı Özgür Özel, grup başkanlığı görevinden resmen istifa etmeyeceğini, ancak görevini “fiilen” bırakacağını açıkladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün bir görüşme yaptığını belirten Özel, kurultaya kısa süre kala, grupta yeni bir seçim rekabeti yaşanmaması için kurultaya kadar görevini resmen sürdürmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

CHP’nin 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı’nda, Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık için yarışacak olan Özgür Özel’in, grup başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı merak konusuydu.

Özel, adaylık açıklamasını yaptığı toplantıda da, TBMM’nin yeni yasama yılının başlaması ve kurultay tarihinin ilan edilmesinin ardından bu konuda yeniden bir durum değerlendirmesi yapacağını ifade etmişti.

“Kılıçdaroğlu ile hemfikir olduk”

Özgür Özel, bugün TBMM’nin yeni yasama yılının açılışı için Meclis’e gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görüştü.

Görüşme sonrasında Meclis’te bir grup gazetecinin sorusunu yanıtlayan Özel, grup başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini, ancak fiilen de bu görevi yapmayacağını söyledi.

Grup Başkanlığından istifa etmesi halinde grup tüzüğü gereği yeni grup başkanının seçimi için 10-12 günlük bir süreç gerektiğine işaret eden Özel, “O zaman da kurultaya 3 hafta kalıyor. Bu süreçte grubu yeniden bir rekabete sokmanın, yeniden bir seçim yapmanın doğru olmayacağı konusunda Genel Başkanımızla karşılıklı hemfikir olduk” dedi.

Kendisinin bundan sonra kongrelerde, Anadolu’da olacağını ve grup toplantıları dahil, parti yönetim toplantılarına katılmayacağını belirten Özel, resmen istifa etmemekle birlikte, fiilen grup başkanlığı yapmayacağını ifade etti.

“Makam aracımı, TBMM garajına teslim edeceğim”