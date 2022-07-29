Marina Ovsyannikova: Savaşı protesto eden Rus gazeteciye para cezası

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Perşembe günü 50 bin ruble (yaklaşık 14 bin TL) para cezasına çarptırıldığı mahkemede konuşan Ovsyannikova “Bu duruşma absürt. Savaş kan, utanç ve felakettir” dedi.

Davanın kendisini ve savaş karşıtlarını korkutmak için açıldığını belirten Ovsyannikova, “Ama beni yıldıramadılar. Bugüne kadar olduğu gibi savaşa karşı çıkmaya devam edeceğim” dedi.