ABD basını El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin CIA'in operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu

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48 dakika önce

ABD basını, El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri'nin CIA’in Afganistan’da insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. Beyaz Saray bu bilgiyi henüz teyit etmezken, basın kuruluşları haberlerini isimlerini vermedikleri ABD’li yetkililere dayandırdı.

Beyaz Saray Pazartesi günü Afganistan'daki bir hedefe yönelik "başarılı" bir operasyon gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın TSİ. 00.30’da ekranların karşısına geçerek, operasyonun detaylarını açıklaması bekleniyor.

Haberi ilk olarak Associated Press haber ajansı duyurdu.

CBS News, üç kaynağın El Kaide liderinin öldürüldüğünü doğruladığını söyledi.

Diğer ABD merkezli basın kuruluşları New York Times, Washington Post ve CNN de isimlerini belirtmedikleri kaynaklara dayanarak Zevahiri'nin öldürüldüğünü bildirdi.

2011'de ABD güçlerinin Usame bin Ladin'i öldürmesinin ardından El Kaide’nin başına Zevahiri geçti. Zevahiri, yaklaşık 3.000 sivili öldüren 11 Eylül 2001 saldırılarının beyni olmakla suçlanıyordu.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Zevahiri, Usama bin Ladin'den (solda) sonra El Kaide'nin başına geçti

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Afganistan'daki "önemli" bir El Kaide hedefine karşı "başarılı" bir operasyon yürütüldüğünü açıkladı.

Yetkili, operasyonun hafta sonu gerçekleştiğini ve sivil can kaybının olmadığını da sözlerine ekledi.

Bir Taliban sözcüsü de Pazar günü Kabil'in bir yerleşim bölgesinde bir ABD insansız hava aracı saldırısının gerçekleştiğini bildirdi.

Bunu, uluslararası ilkelerin açık bir ihlali olarak nitelendirdi.