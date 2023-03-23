Hindistan'da 'Neden tüm hırsızların soyadı Modi?' diyerek Başbakan Modi'yi eleştiren muhalefet milletvekiline 2 yıl hapis

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rahul Gandi

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Hindistan'da dört yıl önceki bir seçim mitinginde 'Neden tüm hırsızların soyadı Modi?" diyerek Başbakan Narendra Modi'yi eleştiren muhalefet partisi milletvekili Rahul Gandi iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava, tüm Modi soyadlı kişilerin zan altında bırakıldığını savunan iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) milletvekillerinden Purneş Modi tarafından açılmıştı.

Gujarat eyaletinde görülen davada suçlu bulunan Gandi'nin cezası, temyiz hakkını kullanabilmesi için 30 gün tecil edildi.

Gandi, mensubu olduğu Kongre Partisi'nin ağır yenilgisiyle sonuçlanan 2019 seçimlerinden önce Karnataka eyaletinde Nisan 2019'da düzenlediği bir mitingde ülkedeki yolsuzlukları eleştirirken "Neden tüm hırsızların soyadı Modi? Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi" demişti.

Nirav Modi, kaçak bir elmas tüccarı.

Hakkında yolsuzluk soruşturması açılmadan hemen önce Londra'ya kaçan Lalit Modi de Hindistan Premier Ligi'nin eski başkanı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Narendra Modi, 2014'ten beri başbakanlık görevinde

Kongre Partisi, Gandi'nin temyize gideceğini açıkladı.

Avukatı Kirit Panwala da BBC'ye Gandi'nin amacının yolsuzluklara dikkat çekmek olduğunu ve art niyet taşımadığını söyledi.

Hindistan'da hakaret ve iftirayı düzenleyen yasa İngiliz sömürge döneminden kalma. Bu yasa kapsamında suçlu bulunanlar iki yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

İnsan hakları grupları, siyasetçilerin bu yasayı muhaliflerini susturmak için kullandığını söylüyor.

2016'da aralarında Gandi'nin de bulunduğu bazı siyasetçiler hakaretin suç olmaktan çıkarılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Ancak Yüksek Mahkeme yasanın kaldırılmasına karşı çıktı.

Kararda "İfade özgürlüğü başkalarına hakaret hakkını içermez" denildi.