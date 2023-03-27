Küresel bankacılık krizine yol açan Silikon Vadisi Bankası satıldı

Kaynak, Reuters

Yazan, Peter Hoskins & Nick Edser

Unvan, BBC İş Dünyası Muhabirleri

27 Mart 2023, 14:57 +03 Güncelleme 18 dakika önce

Geçtiğimiz haftalarda iflas eden ve piyasaları etkileyen ABD bankası Silicon Valley Bank'ın (Silikon Vadisi Bankası-SVB) tüm mevduat ve kredileri First Citizens Bank'e devredildi.

SVB'nin iflasının ardından dünya çapında banka hisseleri keskin şekilde düşmüş, bu durum istikrarın zarar göreceği yönünde endişeleri doğurmuştu.

ABD'de düzenleyici kuruluş Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan duyuruda, SVB'nin devralınması anlaşmasına göre 17 eski SVB şubesinin tümünün Pazartesi günü First Citizens markası altında açık olacağı belirtildi.

SVB müşterilerine, hesaplarının tamamen taşınacağı First Citizens'tan yapılacak ikinci bir duyuruya kadar kendi şubelerini kullanmaya devam etmeleri tavsiye edildi.

Kuzey Carolina'daki Raleigh merkezli olan ve kendisini ABD'nin en büyük aile bankası olarak adlandıran First Citizens, son yıllarda iflas eden bir bankayı devralan en büyük kurum.

First Citizens SVB'nin yaklaşık 16,5 milyar dolarlık iskontosunu ve 72 milyar dolarlık varlığını satın aldı. Yaklaşık 90 milyar dolarlık menkul kıymet ve diğer varlıkları ise FDIC'in tasfiye bölümünde tutulacak.

FDIC, SVB'nin mevduat sigorta fonu için yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyet yaratacağını söyledi.

SVB'nin İngiltere kolu ise ay başında 1 pounda HSBC tarafından satın alınmıştı.

Piyasalarda gerginlik devam ediyor

Avrupa'da bankacılık devi Credit Suisse, hisselerindeki rekor seviyedeki düşüşün ardından rakibi UBS tarafından satın alınmıştı.

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank hisseleri Cuma günü bir noktada yüzde 14 değer kaybetti. Bugün piyasaların açılmasıyla yüzde 3 civarında yükseldi.

Bugün banka hisseleri daha yüksek seviyeden açılsa da piyasadaki gerginlik devam ediyor.

SVB, ay başında, müşterilerinin birkaç saat içinde milyarlarca doları hesaplarından çekmesi sonrası iflas etmişti. Onu New York merkezli, kripto para üzerine yoğunlaşan Signature Bank'ın piyasa düzenleyicileri tarafından kapatılması izledi.

Bu, ABD'de 2008'deki küresel mali kriz sonrası kayıtlara geçen en büyük iki banka iflası oldu.

Yüksek faiz riski

Fazi oranları, 2008 küresel mali krizi ve ardından koronavirüs pandemisi sırasında ekonomik büyüme teşviği olarak merkez bankaları tarafından keskin bir şekilde düşürüldü.

Ancak geçtiğimiz yıl boyunda faizler artınca, bu durum yatırım değerlerini vurdu. Bazı yatırımların parasını bünyesinde tutan bankaların iflasına giden yol açıldı.

Böyle bir darbe yiyen finansal piyasaların bankacılık sektöründe başka problemlere de yok açabileceği belirtiliyor.

Ancak dünya genelinde merkez bankaları bankacılık sisteminin güvenli olduğunu ve sermayenin yerinde olduğunu vurguluyor.

Standard Chartered bankasının Avrupa ve ABD araştırmalarının başındaki Sarah Hewin BBC Today programında "piyasaları şu anda gerçeklikten ziyade psikolojinin çalıştırdığını" söyledi.