İstanbul'da Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 2 bin 600'ü aşkın sporcu Boğaz'ı geçmek için yüzdü

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57 dakika önce

Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışında 77 ülkeden 2 bin 600'ü aşkın yüzücü, İstanbul Boğazı'nda kulaç attı.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 00:42:54'lük derecesi ile birinci oldu.

Erkekler genel klasmanda ise Kuzey Kıbrıs'tan Doğukan Ulaç 00:41:22'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Kanlıca'dan suya atlayan yüzücüler Avrupa yakasında Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sudan çıktı.

Kaynak, TMOK Fotoğraf altı yazısı, Yaklaşık 6.5 kilometre uzunluğundaki, Asta - Avrupa kıtası istikametli parkur

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, “Katılımdan çok memnunuz. Biliyorsunuz kısıtlamalarımız var. Belli sayıyı aşmıyoruz.” dedi.

Erdener, “Yabancı katılımcılara yılbaşında online katılımı açıp bir saatte kapatıyoruz. Yoğun bir talep var. Bu eşsiz deneyimi yaşamak istiyorlar.” açıklamasını yaptı.

Kaynak, TMOK Fotoğraf altı yazısı, Yarış Kanlıca'dan başladı

Yüzücüler, doğudan batıya doğru yüzerek, Boğaz geçişi sırasında yaklaşık 6.5 kilometre mesafe katediyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yarışmaya Türkiye dışından da büyük ilgi oluyor

Erkekler kategorisinde birinci olan Doğukan Ulaç, "Bu sene akıntı daha güçlüydü, derecelerden de belli. Geçen senekinden daha kolaydı akıntıdan dolayı.” dedi.

Burcunaz Narin de “Bu sene bayağı dalgalıydı zorlandım biraz. Güzel geçti. Birinci olduğum için mutluyum" diye konuştu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Doğukan Ulaç birinci oldu.