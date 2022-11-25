Genel bir grip aşısı muhtemel salgınları önleyebilir mi?
Michelle Roberts
BBC Sağlık Muhabiri
Bilim insanları bilinen 20 grip türüne karşı etkili yeni bir aşı konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini açıkladılar.
Yeni aşı, başarılı Covid aşılarında kullanılan mRNA teknolojisi ile tasarlandı.
Grip virüsleri sürekli mutasyona uğruyor ve şu anda uygulanan yıllık grip aşısı, en son yaygınlaşan grip virüsüne göre tasarlanıyor. Bu, son salgına karşı etkili olsa da gelişecek yeni salgınlara karşı koruyucu olamaması ihtimali yüksek.
Yeni geliştirilen ve hayvanlar üzerinde denenen aşı çok daha geniş bir virüs yelpazesiyle başedebilecek kadar yüksek düzeyde antikor gelişmesini teşvik ediyor.
Aşı A ve B grip virüslerinin bilinen 20 alt türünün güvenli kopyalarını içeriyor ve bağışıklık sistemine bunlarla nasıl mücadele edileceğini öğretiyor.
Science adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, uzmanların umudu, aşının bağışıklık sistemine verdiği bu geniş bilginin salgına dönüşebilecek yeni varyantlara karşı da etkili olması.
Araştırmayı yürüten uzmanlardan Pennsylvania Üniversitesi'ndan Dr. Scott Hensley "Burada amaçlanan insanlara çok çeşitli grip varyantlarına karşı etkili temel bir bağışıklık hafızası kazandırmak" diyor.
"Böylece bir sonraki grip salgını geldiğinde hastalanan ve ölenlerin sayısı çok daha az olacaktır."
'Umut verici'
2009 yılında tür engelini aşarak insanlara geçen domuz gribi virüsünnü yol açtığı salgın başlangıçta korkulduğu kadar büyük olmadı.
Fakat 1918'de yaşanan İspanyol Gribi salgını onlarca milyon insanın yaşamına malolmuştu.
New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nin yöneticisi Adolfo Garcia-Sastre "Şu anda kullanılan grip aşıları potansiyel yeni virüslere karşı koruma asağlamıyor. Bu aşı ise eğer insanlar üzerinde de başarılı olursa, bunu sağlayacak" diyor.
Yeni aşıyla ilgili çalışmalar henüz klinik öncesi aşamada yani insanlar üzerinde denemeler başlamadı.
Garcia-Sastre "Çalışmalar çok umut verici. Fakat bütün grip alt virüslerine karşı koruma kapasitesi sağlıyor görünmesine karşın gönüllüler üzerinde klinik deneyler tamamlanmadan sonuçtan emin olamayız" diye ekliyor.