İran'da 'fitne çıkarmakla' suçlanan iki LGBTQ aktivisti idama mahkum edildi

6 Eylül 2022, 13:45 +03 Güncelleme 20 dakika önce

David Gritten | BBC News

Kaynak, TWITTER/1500TASVIR Fotoğraf altı yazısı, Zahra Seddiqi Hamedani'nin Ekim 2021'de Türkiye'ye sığınmacı olarak kaçmaya çalışırken sınırda tutuklandığı belirtilmişti.

İran'da insan hakları örgütleri, LGBT aktivisti iki kadının idam cezasına çarptırıldığını açıkladı. Batı Azerbaycan bölgesinin en büyük şehri Urmiye'deki bir mahkeme 31 yaşındaki Zahra Seddiqi Hamedani ve 24 yaşındaki Elham Choubdar'ı "yeryüzünde fitne çıkarmaktan" suçlu buldu.

Uluslararası Af Örgütü, Seddiqi Hamedani'nin Ekim 2021'de Türkiye'de iltica başvurusu yapmak üzere sınırdan geçmeye çalışırken İslam Devrim Muhafızları (IRGC) tarafından yakalandığını açıklamıştı.

Af Örgütü, 53 gün boyunca "izi kaybettirilen" Zarah Seddiqi Hamedani'nin "sözlü taciz eşliğinde yoğun sorgulamalara" maruz bırakıldığı; infaz ve iki küçük çocuğunun velayetini kaybetmekle tehdit edildiğini söylediğini aktarmıştı.

Norveç merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü'ne göre iki aktivist, "eşcinselliği ve Hristiyanlığı yaymak" ile "medyada İslam Cumhuriyeti'ne karşı demeç vermekle" suçlanmıştı.

Cezalarını onaylayan İran mahkemesiyse cezalarının aktivizm faaliyetleriyle değil insan kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Mahkemenin iletişim sayfası Mizan'da şu ifadeler yer aldı:

"Sanal ortamda yayımlanan haberlerin ve yayılan söylentilerin aksine bu iki kişi kadınları ve genç kızları kandırmak ve onları çevre ülkelerden birine kaçırmakla suçlanıyordu."

İran'dan kaçma girişiminden önce Seddiqi Hamedani bir video paylaşmış ve şunları söylemişti:

"Biz LGBT bireylerin ne kadar baskıya maruz kaldığını bilmenizi istiyorum. Duygularımız için hayatımızı riske atıyoruz ama gerçek benliğimizi bulacağız... Umarım ülkemizde özgürce yaşayabileceğimiz gün gelir.

"Şimdi özgürlüğe doğru yol alıyorum... Eğer başaramazsam bu uğurda canımı vermiş olacağım."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 30 Haziran 2019'da New York'ta düzenlenen Onur Yürüyüşü sırasında İran yazan bir bayrak tutan İranlı yürüyüşçüler

'İran'da bir kadın ilk kez cinsel yönelimi nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı'

Hengaw, "Sarah" olarak bilinen Seddiqi Hamedani'nin Türkiye ve Irak sınırındaki Batı Azerbaycan bölgesinin Kürt nüfuslu Nakadeh şehristanında yaşadığını bildirmişti.

Uluslararası Af Örgütü ise, Sarah'ı daha önce "egemen toplumsal cinsiyet kalıplarına uymayan insan hakları savunucusu" olarak tanımlamıştı.

Örgüt, ikilinin "salt cinsel yönelimi ve toplumsal cinsiyet kimliği kadar LBGT haklarını savunan sosyal medya paylaşımları ve ifadeleriyle bağlantılı" olarak tutuklandığını belirtmişti.

İran yasalarına göre, aynı cinsiyetten kişiler arasındaki ilişki, kırbaçlamadan ölüme kadar farklı cezalar gerektiren bir suç.

Af Örgütü, Hristiyanlığı teşvik etme suçlamasının Sarah'nın birkaç yıl önce İran'da haç kolye takması ve bir kilisedeki ayine katılmasıyla bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

İran'da kendilerini Hristiyan, Zerdüşt veya Yahudi olarak tanımlayan vatandaşların, dini ibadetlerini kamuya açık bir şekilde yapmaları yasak.

Hengaw, Elham Choubdar'ın Urmiyeli olduğunu söylemek dışında hiçbir ayrıntı paylaşmadı.

Almanya merkezli İran Lezbiyen ve Transseksüel Ağı (6-Rang) iki aktivist için verilen idam cezalarını doğruladı ve aktivistlerin serbest bırakması için diğer devletleri İran'a baskı yapmaya çağırdı.