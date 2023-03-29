Endonezya'daki kutsal Agung Dağı'nda yarı çıplak poz veren Rus turist sınır dışı edilecek

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Yazan, Nicholas Yong

Unvan, BBC News

29 Mart 2023, 12:06 +03 Güncelleme bir saat önce

Endonezya hükümeti, Bali adasındaki Agung Dağı'nda belden aşağısı çıplak şekilde çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaşan Yuri isimli Rus bir turist hakkında sınır dışı etme kararı aldı. Soyadı açıklanmayan Yuri'nin, dağa çıkarken gerekli kaydı da yaptırmadığı ortaya çıktı.

Rus turist adam özür diledi ve Instagram'dan yayımladığı videoda, "Davranışımın mazereti yok. Olanların tek sebebi benim cahilliğim" dedi. Ancak en az 6 ay Endonezya'ya girmekten men edildi.

Bali yönetimi, son dönemde, uygunsuz davranışlar gösteren yabancı turistleri engellemek için önlemleri artırdı.

Agung Dağı adanın en yüksek noktası ve Hindular tarafından Tanrıların evi olduğuna inanılıyor.

Yerel bir yetkili Yuri'nin davranışının bir mazeretinin olmadığını söyledi.

Bali Hukuk ve İnsan Hakları Ofisi Başkanı Anggiat Napitupulu da, Cakarta Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Rus turist, kuralları ihlal etti ve kültürümüze saygı göstermedi" dedi.

Rusya'nın Bali'deki Fahri Konsolosu, CNN Endonezya'ya turistin "çılgın" olduğunu söyledi ve sınır dışı edilmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

Çok sayıda Balili de sosyal medyada sınır dışı edilme kararını destekledi.

Geçtiğimiz yıl Kanadalı aktör Jeffrey Craigen da Bali'nin merkezindeki Batur Dağı'nda çıplak dans ettiği bir video paylaştığı için sınır dışı edilmişti.

2021'de aynı yerde cinsel ilişkiye giren bir Rus çiftin videosu sosyal medyada yer bulmuştu.

Ay başında, yetkililer Bali'de trafik kurallarına uymadıkları için yabancı turistlerin motosiklet kullanımının yasaklanmasının planlandığı açıklanmıştı.

Bali Valisi de, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarından sınırda vize alma uygulamasının kaldırılmasının planladığını duyurdu, bu iki ülkeden çok sayıda insanın savaştan dolayı "Bali'ye üşüştüğünü" ancak yerel kurallara uymadıklarını söyledi.

Ayrıca turistlerin adadaki bazı bölgelere girişlerinin sınırlandırılacağı belirtiliyor.

Fakat yerel halk bu kısıtlamaların turizmi kötü yönde etkileyeceği endişesi yaşıyor. Bali'nin yıllık gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 60'ının kaynağı turizm.