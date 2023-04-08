İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kaynak, DHA

8 Nisan 2023, 17:00 +03 Güncelleme 54 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan kura çekimine göre ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

Birleşik oy pusulasında Cumhur İttifakı 8'inci, Emek ve Özgürlük İttifakı 9’uncu, Millet İttifakı 18'inci ve Ata İttifakı 19'uncu sırada yer alacak.

Cumhurbaşkanı ve 28'. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerini belirlemek amacıyla YSK'de kura çekimi yapıldı.

DHA’nın haberine göre iki aşamalı yapılan kura çekiminde önce ittifakların birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

İttifakların kendi içindeki sıralamada ise Ata İttifakı'nda Adalet Partisi 1, Zafer Partisi 2. sırada; Cumhur İttifakı'nda Büyük Birlik Partisi 1, AKP 2, Yeniden Refah Partisi 3, MHP 4. sırada; Millet İttifakı'nda Gelecek Partisi 1, Demokrat Parti 2, Demokrasi ve Atılım Partisi 3, CHP 4, İYİ Parti 5, Saadet Partisi 6. sırada; Emek ve Özgürlük İttifakı'nda ise Yeşil ve Sol Parti 1, Türkiye İşçi Partisi ise 2. sırada yer alacak.