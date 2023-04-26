Enerji faturaları: Bu kış İngiltere'de 500 bin kişi 'ısınma odalarını' kullandı

Kaynak, Facebook Fotoğraf altı yazısı, Weymouth'daki Aldheim Kilisesi, ziyaretçilerin çay, kahve eşliğinde günü geçirebildikleri binlerce ısıtılmış kamusal mekandan biri

9 dakika önce

Guardian gazetesi'nin özel haberine göre, İngiltere'de enerji fiyatlarındaki tırmanış yüzünden faturalarını ödemekte zorlanan yüzbinlerce kişi bu kışı, gündüz saatlerinde buz gibi evlerinde oturmamak için "kamusal ısınma alanlarını" kullanarak geçirdi.

Geçen Sonbaharda elektrik ve doğal gaz faturalarının ve genel olarak hayat pahalılığının milyonlar için başa çıkılamaz hale gelmeye başlamasıyla ortaya atılan ısıtılmış kamusal alanlar fikri, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda çapında binlerce yerde karşılık buldu.

Vakıflar, kütüphaneler, kiliseler, dini kuruluşlar kapılarını artan fiyatlar karşısında yoksullaşan yüzbinlere açtı, ücretsiz yiyecek, çay, kahve ve sıcak bir ortam sundu.

Ülke çapında 4200 sıcak sosyal alan ağı yaratan Warm Welcome (Sıcak Karşılama) kampanyası tarafından yaptırılan araştırmaya göre yarım milyonu aşkın insan bu alanları kullanarak nefes alma imkanı buldular.

En büyük faydası sürpriz oldu: Yalnızlıktan çıkış

Kaynak, Facebook Fotoğraf altı yazısı, Sıcak alanlar arasında kütüphaneler, farklı kiliseler ve hayır kuruluşlarına ait binalar var

Araştırmanın aktardığına göre ziyaretçilerin çoğu sıcak sosyal ortamların, doğal gaz ve elektrik faturalarını, internet masraflarını ve gıda harcamalarını düşürmelerini sağladığını, çocuklarına oyun alanları sunduğunu söylüyor.

Fakat yapılan görüşmelerde bu ortamların başlangıçta düşünülenden çok farklı ve önemli bir soruna da cevap verdiği ortaya çıktı: Giderek artan bir sıkıntı olan toplumdan soyutlanma ve yalnızlığı gideriyordu.

Warm Welcome kampanyası araştırmasını yürüten bir gönüllü "Hayat pahalılığı kriziyle yoksullaşanların daha ziyade gıda bankalarına yöneldiğini gördük. Bizim alanlarımıza gelenler daha çok bomboş bir evde oturmaktan kurtuluyor ve sıcak bir alanda başkalarıyla biraraya gelmekten keyif alıyorlardı" diyor.

Guardian gazetesinde aktarılan araştırmaya göre bu da, bu alanları kullananların morali ve ruh sağlığında, hayata bağlılık ve enerjilerinde büyük bir fark yarattı.

iverpool kentinde bir ısıtılmış alan sunan Brain Charity adlı vakfın başkanı Nanette Mellors "Sosyal temas, yiyecek ve sıcaklık kadar önemli. Bu yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan şey. İnsanlar, biraraya geldiklerinde kendilerini daha iyi hissediyorlar" diyor.

Ama bu ortamların başarılı olması Warm Welcome projesinin başkanı David Barclay'e göre çok hassas bir yaklaşımı gerektiriyor. İnsanlar sıcak alanların "yoksulların toplanıp, ısındığı bir yer" olarak algılandığını hissederlerse gelmiyorlar.