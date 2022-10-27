S﻿hell tahminleri de aşarak kârını iki kattan fazla artırdı

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11 dakika önce

Enerji şirketi S﻿hell artan doğal gaz ve petrol fiyatlarının da etkisiyle Temmuz ve Eylül arasındaki üç aylık dönemde bütün tahminleri geride bırakarak kârını iki mislinden fazla artırdı.

İ﻿ngiliz-Hollanda ortaklığındaki enerji devi, yılın üçüncü çeyreğinde kârının 9,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Kâr artışında yılın ikinci çeyreğine kıyasla bir yavaşlama görülse de, Shell, g﻿eçen yılın aynı dönemindeki 4,2 milyar dolara göre kârlarınnı iki mislinden fazla artırmış oldu.

U﻿krayna'nın işgali ardından bir çok ülke Rus enerjisine bağımlılığını azaltma yönüne gidince piyasalarda petrol ve doğal gaz fiyatları hızla yükseldi.

N﻿isan ve Haziran ayları arasında; yani yılın ikinci çeyreğinde petrolün varili 120 dolara kadar tırmanırken Shell de 11,4 milyar dolarla rekor kâr elde ettiğini açıklamıştı.

D﻿aha sonra enerji fiyatları bir miktar düştü ama halen yüksek bir düzeyde seyrediyor.

2022 yılının başından bu yana yani; yılın ilk üç çeyreğinde Shell 30 milyar dolar kâr etti.

Bu 2021 yılının ilk 9 ayıyla kıyaslandığında iki mislinden fazla bir artış anlamına geliyor.

S﻿hell böyle rekor kârlar elde ederken İngiltere'de elektrik ve gaz faturaları da hızla artıyor.

H﻿ükümet Kuzey Denizi'nde faaliyet gösteren enerji şirketlerine Temmuz ayında parlamentonun da onayıyla bir defalık bir yüzde 25 vergi koyduysa da bu sadece İngiltere'de elde ettikleri karları kapsıyor.