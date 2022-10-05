C﻿hess.com'un incelemesi: 'Hans Niemann 100'den fazla oyunda hile yapmış olabilir'

44 dakika önce

Alex Therrien | BBC News muhabiri ve satranç ustası

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ﻿Norveçli Dünyu Şampiyonu Carlsen

Satranç platformu chess.com, Norveçli Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen’i yenen 19 yaşındaki Amerikalı satranç ustası Hans Niemann’ın internet üzerinden oynadığı 100’den fazla oyunda hile yapmış olmasının muhtemel olduğunu duyurdu.

Platform, yürüttüğü inceleme sonunda Niemann’ın internet üzerinden oynadığı oyunlarda muhtemelen itiraf ettiğinden daha sık hile yaptığını, fakat Carlsen’e karşı oynadığı maçta ya da herhangi bir masa başı oyunda hile yaptığına dair bir kanıt olmadığını duyurdu.

Carlsen, ABD'nin Missouri eyaletinde düzenlenen Sinquefield Kupası’nın üçüncü turunda yenildiği Niemann’ı hile yapmakla suçlayarak turnuvadan çekilmişti.

Niemann, önceki yıllarda gayri resmi oyunlarda hile yaptığını itiraf etmiş, ancak iddialı oyunlarda ve şampiyonalarda hile yapmadığını söylemişti.

İ﻿nceleme raporu

Hile iddiaları 6 Eylül’de, birçok kişi tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri kabul edilen Carlsen’in, Niemann’a yenilmesiyle gündeme geldi.

Carlsen, Niemann'ı önce maç sonrasında üstü kapalı olarak; geçen hafta da açık açık hile yapmakla suçladı.

Chess.com, dünyaca ünlü oyuncuların ödül için maçlar yaptığı sitesinde Niemann’ın oynadığı oyunları inceledi.

72 sayfalık incelemede, şimdi platformda yasaklı olan Niemann’ın en son 2020’de ünlü oyuncularla oynadığı ödüllü maçlarda hile yapmış olmasının muhtemel olduğu öne sürüldü.

Platformun analizinde Niemann’ın hamleleri, en iyi oyunculardan bile hızlı olan satranç bilgisayarlarının önerdiği hamlelerle karşılaştırıldı.

Raporda, “Hans’ın internette oynadığı 100’den fazla oyunda hile yapmış olabileceği sonucuna vardık. Bunlar arasında ödüllü satranç maçları da var. Hile yapmış olmasının olası olduğu bu oyunlarda 17 yaşındaydı. Bu oyunlardan 25’ini yayınladı” denildi.

Raporda Niemann’ın sonuçlarının “istatistiksel olarak olağandışı” olmasına rağmen Carlsen ya da geçmişteki masa başı oyunlarda hile yaptığına dair “doğrudan bir kanıt” olmadığı vurgulandı.

S﻿atranç hilesi uzmanı, masa başı oyunlarda hile bulamadı

Chess.com, Nieman’ın Carlsen’e karşı oynadığı maçın “bazı yönleriyle” şüpheli olduğunu öne sürdü.

Platforma göre şüpheli olan unsurlar arasında Niemann’ın oyun açıklaması ve iki yıldan daha az bir sürede klasik satranç sıralamasında 800’üncülükten 50’nciliğe yükselmesi de var.

Niemann, chess.com’un incelemesinin sonuçlarıyla ilgili olarak BBC’nin sorularına yanıt vermedi.

Hans Niemann daha önce "Carlsen ve chess.com’un kariyerini mahvetmeye çalıştığını" söylemişti.

Niemann sitede sadece 12 ve 16 yaşlarındayken gayri resmi oyunlarda hile yaptığını ama rekabetçi oyunlarda ve Twitch’ten yayınladığı maçlarda hile yapmadığını söylemişti.