İtalya’da koşucuyu öldüren ayı hakkındaki itlaf kararı durduruldu

Kaynak, Trentino Bölgesi

39 dakika önce

Övgü Pınar / Roma

İtalya’da bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle bir boz ayı hakkında yerel yönetimin aldığı itlaf kararı mahkeme tarafından durduruldu.

Nisan ayında kuzeydeki Trentino bölgesinde bir koşucuya saldırarak hayatını kaybetmesine yol açan JJ4 isimli ayı haftalardır tartışmaların odağında. Bölge yönetimi ayının yakalanarak öldürülmesi için kararname çıkardı. Hayvan hakları savunucularının bu karara itiraz etmesi üzerine olay mahkemeye taşındı.

26 yaşındaki Andrea Papi’nin ayı saldırısı sonucu ölmesinden yaklaşık 2 hafta sonra JJ4 bir tuzakla yakalandı. 17 yaşındaki dişi ayı bir koruma merkezine götürülürken 2 yaşlarındaki 3 yavrusu doğaya salındı.

Trentino-Alto Adige Bölge Başkanı Maurizio Fugatti’nin ayının öldürülmesi için imzaladığı ilk karar Nisan’da bölge idare mahkemesince durduruldu. Ancak Fugatti itlaf kararında ısrar ederek bu yönde başka bir kararname daha hazırladı.

Bu karar da dün yine mahkeme kararıyla askıya alındı. Trento Bölge İdare Mahkemesi, JJ4 ile Mart ayında bir adama saldıran bir diğer ayı MJ5 hakkındaki itlaf kararlarını 27 Haziran’a kadar durdurdu.

Hayvan hakları örgütü LAV, mahkemenin durdurma kararını bir ‘’zafer’’ olarak niteledi. Örgüt, ayıların öldürülmek yerine doğalarına uygun ve güvenli bir alana yerleştirilmelerini talep ediyor.

Hak savunucularının bu yöndeki talebinin mahkeme tarafından 14 Aralık’ta görüşülmesi bekleniyor. LAV, JJ4 ve MJ5 isimli ayıların bu tarihe kadar öldürülemeyeceklerini vurguluyor.

Trentino-Alto Adige Bölge Başkanı Maurizio Fugatti ise mahkemenin dünkü durdurma kararı sonrası yaptığı açıklamada ‘’Bölge İdare Mahkemesi kararı Haziran’a bıraktı. Biz savaşımıza devam edeceğiz. Burada 26 yaşındaki bir genci öldüren bir ayıyla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatırım’’ dedi.

İntikam yerine adalet çağrısı

Ayıların öldürülmesine karşı çıkanlar ise Fugatti’ye ‘’intikam’’ yerine ‘’adalet’’ çağrısı yapıyor. Hayvan hakları savunucusu bir grup, Andrea Papi’yi öldüren ayının JJ4 olmadığını, diş izlerinin saldırgan ayının erkek olduğuna işaret ettiğini de iddia ediyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) İtalya ofisi de JJ4 isimli ayının ‘’psikolojik ve fiziksel sağlığı için endişeli olduklarını’’ belirtti ve Trentino bölgesinde insanlarla ayıların bir arada yaşayabilmesini garanti edecek çözümler bulunması çağrısı yaptı.

JJ4, Alpler’de sayıları azalan boz ayı nüfusunun tamamen yok olmasını önlemek amaçlı bir Avrupa Birliği projesi kapsamında 2000’lerin başında Slovenya’dan İtalya’ya getirilen iki ayının yavrusu.

Trentino-Alto Adige Bölge Başkanı Fugatti, ‘’Life Ursus’’ isimli bu projeyle bölgedeki ayı sayısının 50’ye çıkarılmasının hedeflendiğini, bugün ise bu sayının 100’ü aşarak bölgenin kaldıramayacağı bir seviyeye ulaştığını savunuyor.