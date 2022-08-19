Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu camiden çıkan 58 yaşındaki sivili öldürdü

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43 dakika önce

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği operasyonlar sırasında 58 yaşında bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Salah Tevfik isimli Filistinli, kuzeydeki Tubas kasabasında sabah namazı için gittiği camiden çıkarken, bölgedeki insan hakları örgütlerine yönelik baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü.

Yerel yetkililer, aynı kasabada İsrailli askerlerin genç bir Filistinli erkeği de vurarak yaraladığını; protesto gösterilerine katılan beş kişiyi de tutukladığını duyurdu.

İsrail ordusu ise olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Protestocuların molotof kokteyli saldırılarına ateşle karşılık verildiği” ifade edildi.

İsrail ordusu, Perşembe gecesi Batı Şeria’daki insan hakları ve yardım kuruluşlarına baskınlar düzenleyerek ofislerini kapattı, bu kurumların militanlara yarım ettiğini ve geçen yıl Ekim ayında “terör örgütü” olarak kabul edilmesini gerekçe gösterdi.

BBC, İsrail yönetimine iddiaların kaynağını sordu; İsrail yönetimi ise belgelerin “gizli” olduğunu belirterek kanıt paylaşmadı.

Kapatılan Filistinli kuruluşlar İsrail’in iddialarını reddediyor. Bu kuruluşlara fon sağlayan Almanya ve Fransa da dahil bazı Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) de İsrail’in düzenlediği baskınları kınadı; iddialarla ilgili hiçbir güvenilir kanıtın kendileriyle paylaşılmadığını ve ofisleri kapatılmış olsa da bu örgütlerle birlikte çalışmaya devam edeceğini açıkladı. İngiltere de operasyonlarla ilgili kaygılarını İsrail yönetimine iletti.

Perşembe günü baskınlar sırasında Nablus’taki 20 yaşındaki bir genç de İsrail askeri tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.