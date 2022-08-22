Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı

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18 dakika önce

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in bir süre önce bir partide dans edip şarkı söylerken ve içki içerken görülmesinin ardından hükümet, Marin'in uyuşturucu testinin negatif çıktığını açıkladı.

36 yaşındaki Marin, davranışlarıyla ilgili eleştirilere karşı Cuma günü uyuşturucu testi yaptırmayı kabul etmişti.

Hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Marin, partide yasadışı bir şey yapmadığını, sadece alkol aldığını söyledi.

Partiye ilişkin sızan bir videoda Marin, aralarında Finlandiyalı bir pop yıldızının da bulunduğu arkadaşlarıyla eğlenirken görülüyordu.

Hükümetten yapılan açıklamada testte "herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı" belirtildi. Açıklamada başbakanın test masraflarını kendisinin ödediği vurgulandı.

Videoların yayınlanmasının ardından Marin birçok siyasetçinin eleştirilerine maruz kaldı ve bir muhalefet partisi lideri uyuşturucu testi yaptırmasını talep etti.

Geçen hafta düzenlenen bir basın toplantısında gazeteciler, Aralık 2019'dan bu yana iktidarda olan başbakanın gerektiğinde hükümetle ilgili ani kararlar alıp alamayacağını sordu.

Marin, işlevselliğinin "gerçekten iyi" olduğunu söyledi ve gençken bile hiç uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

Bir zamanlar dünyanın en genç başbakanı olan Marin, (şu anda bu unvan Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic'e ait) partilere katıldığını gizlemiyor ve sık sık müzik festivallerinde fotoğraflanıyor.

Marin geçen yıl bir Covid-19 vakasıyla yakın temaslı olduğu halde gece kulübüne gittiği için özür dilemişti.

Bu ayın başlarında Marin, Alman haber kuruluşu Bild tarafından "dünyanın en havalı başbakanı" olarak nitelendirildi.