AKP aday listesi: 3 dönemlikler aday yapılmadı, 15 bakan liste başında

Kaynak, AFP

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



9 Nisan 2023, 20:46 +03 Güncelleme 27 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekillerinden 181'ini aday göstermedi. Sadece 104 milletvekili aday yapılırken; Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, üç dönem kuralı nedeniyle aday gösterilmeyenler arasında. 4’ü parti ve Meclis grup yöneticisi 65 milletvekili bu nedenle listelerde yer bulamadı. Kendi istekleriyle aday olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki 15 bakan liste başından aday gösterildi.

AKP’nin milletvekili aday listesini, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Genel Sekreteri Fatih Şahin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

Listelerin tesliminden sonra açıklama yapan Fatih Şahin, milletvekili listelerindeki değişim oranını yüzde 65 olarak açıkladı.

AKP’nin sunduğu listede en genç aday, 18 yaşındaki İzmir 1. Bölge’den Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki İstanbul 3. Bölge’den Şamil Ayrım oldu.

Bakanlar liste başından aday

Kabinede yer alan 15 bakanın tamamı liste başından aday oldu. Aday olmama kararı alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy listelerde yer almadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge'de, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge'de, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge'de liste başı oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da ilk sıradan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge'de 1. sıradan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir’den, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge'de 1. sıradan sıradan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu İzmir 2. Bölge'de 1. sıradan aday oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye'den, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'dan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin'den, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş'tan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu’dan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun'dan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaosmanoğlu ise Trabzon’dan aday gösterildi.

Eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik de Artvin'de liste başı oldu.

Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile boşanma davasıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da listeye giremedi.

Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP), Yeniden Refah Partisi (YRP) ve daha önce listelerini YSK'ya sunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise 81 ilde kendi listeleri ile seçime girecek.

HÜDA PAR’a 4, DSP’ye 3 kontenjan

Cumhur İttifakı’na destek açıklayan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal seçilebilir bir yer olan İstanbul 2. Bölge'de 4. sıradan aday gösterildi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ise Ankara 1. Bölge'de 9. sıradan aday yapıldı. Ejder Onursal ise Ankara 2. Bölge'de 9. sıradan aday oldu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise İstanbul 3. Bölge'de 4. sıradan aday gösterildi. Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, Batman'da 2. sıradan, Genel Sekreter Şehzade Demir Gaziantep'te 6. sıradan, Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç de Mersin'de 4. sıradan aday oldu.

Yıldırım ve Şentop üç dönem kuralına takıldı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve Fatih Şahin listede yer almadı

TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop da listeye giremeyen isimlerden.

Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş, Yılmaz Tunç, listeye giremeyen diğer isimler oldu.

Üç dönem kuralına takılan 65 isim aday gösterilmedi

AKP’de üç dönem kuralına takılan aralarında eski bakanların da bulunduğu 65 isim listere giremedi. Bu isimlerden bazıları şöyle:

Mustafa Ataş, Bayram Özçelik, Mehdi Eker, Recep Akdağ, İsmail Tamer, Taner Yıldız, Ahmet Aydın, Veysel Eroğlu, Naci Bostancı, Yalçın Akdoğan, Cevdet Yılmaz, Hakan Çavuşoğlu, Nabi Avcı, Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Süreyya Sadi Bilgiç, Ahmet Berat Çonkar, Akif Çağatay Kılıç, Erol Kaya, Mihrimah Belma Satır, Şirin Ünal, Tülay Kaynarca, Vedat Demiröz, Doğan Kubat, Ramazan Can, Fikri Işık, İlyas Şeker, Öznur Çalık, Uğur Aydemir, Mahir Ünal, Osman Aşkın Bak, Halil Özcan, Mehmet Altay, Yusuf Başer, İlknur İnceöz, Orhan Atalay, Hacı Bayram Türkoğlu, Volkan Bozkır, Mehmet Kasım Gülpınar

Özlem Zengin ve Numan Kurtulmuş İstanbul’dan aday

Genel Başkan Yardımcılarından Numan Kurtulmuş, İstanbul 3. Bölge'de 1. sıradan, Erkan Kandemir İstanbul 1. Bölge'de 2. sıradan, Efkan Ala Bursa 1. Bölge'de 1. sıradan, Jülide Sarıeroğlu Ankara 1. Bölge'de 2. sıradan, Belgin Uygur Balıkesir'de 2. sıradan, Leyla Şahin Usta Ankara'de 3. Bölge 2. sıradan, Çiğdem Karaaslan Samsun'da 2. sıradan aday gösterildi.

Milletvekili olmayan Genel Başkan Yardımcılarından Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da liste başı oldu. Mustafa Şen Trabzon'da 2. sıradan, Ömer İleri de Ankara 3. Bölge'de 3. sıradan aday.

Mevcut Grup Başkanvekillerinden Emin Akbaşoğlu Çankırı’dan liste başından aday gösterildi.

İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkması ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 6284 sayılı yasa değişikliğini ittifak koşulu olarak getirmesine karşı çıkan Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise bu kez Tokat yerine İstanbul 3. Bölge'de 2. sıradan aday oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişki kurulmaya çalışılan dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle grup başkanvekilliği görevinden istifa ettirilen Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise Denizli’de liste başı oldu.

Galip Ensarioğlu Diyarbakır’dan aday

Diyarbakır’da adaylık başvurusunda bulunmayan eski bakanlardan Mehdi Eker ile mevcut milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal listeye giremedi. Diyarbakır’da 24 ve 26. Dönem milletvekili Galip Ensarioğlu, liste başından aday oldu. Emekli Ulucami İmamı Mehmet Sait Yaz ikinci sıradan, çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ise bu ilde 4. sıradan aday gösterildi.

2018 seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçildikten sonra AKP’ye katılan İsmail Ok Balıkesir’de liste başı oldu. Tuba Vural Çokal ise Antalya'da 3. sıradan yeniden aday gösterildi.

Gazeteci adaylar

AKP listelerinde çok sayıda gazeteci de milletvekili adayı olarak yer aldı.

Hulki Cevizoğlu İstanbul 1. Bölge'de 6. sıradan, A Haber’den Şebnem Bursalı İzmir 1. Bölge'de 3. sıradan, Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe İstanbul 3. Bölge'de 15. sıradan aday oldu.

Tolga Ağar listede yer almadı, Tuğrul Türkeş liste başı

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar listeye giremedi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Ankara 2. Bölge'de 5. sıradan aday gösterilirken, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç ise Manisa'da 3. sıraya kaydırıldı.

MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in halen Ankara Milletvekili olan oğlu Tuğrul Türkeş ise 1. Bölge'de liste başından aday gösterildi.

Tatlıses listeye giremedi, Sayan İzmir 6.sırada

AKP’den 5. kez aday adayı olan sanatçı İbrahim Tatlıses, yine aday listelerine giremedi.

Milletvekilliği için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, İzmir 1. Bölge'de 6. sıradan aday gösterildi. AKP 2018 seçimlerinde bu bölgeden 4 milletvekili çıkarmıştı.

İstifa eden vali aday yapılmadı

AKP’den aday olmak için Hatay Valiliği görevinden istifa eden Rahmi Doğan ise aday listelerine giremedi.