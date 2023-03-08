YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu: Depremzedelerden başvuru ücreti alınmayacak

Kaynak, DHA

8 Mart 2023, 15:45 +03 Güncelleme bir saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 17-18 Haziran’da düzenleneceğini ve başvuruların bugün başladığını açıkladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sınav yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

2023 YKS oturumları için başvuru ücreti 115 TL olarak belirlenmişti.

Sınav başvuruları 23 Mart’a kadar devam edecek.

Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

ÖSYM, "Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak" şeklinde bir açıklama yaptı.

Sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını aktaran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" bilgilerini paylaştı.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz" dedi.

Ersoy, "Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli olarak yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Takvimin açıklanmasının ardından sosyal medyada, depremzede öğrencilerin hazırlanabilmesi için sınavların bir ay ertelenmesinin daha doğru olacağını savunan paylaşımlar yapıldı.