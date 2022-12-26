Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı: 'Piyasa değeri 1 trilyon dolar'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sondajı yapan Fatih gemisi

26 Aralık 2022, 20:39 +03 Güncelleme 37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Kabine toplantısının ardından Karadeniz’de yeni bir doğalgaz rezervinin bulunduğunu açıkladı.

Erdoğan 58 milyar metreküplük bu rezervin Fatih sondaj gemisinin 29 Ekim’de Çaycuma açıklarında başladığı Çaycuma-1 sondajında, denizin 3 bin 23 metre altında bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin bugüne kadar Karadeniz’de keşfettiği gaz rezervlerini “dünyanın en yetkin rezerv değerlendirme şirketine” inceletildiğini ve rezerv miktarının 540 milyar metreküpten 652 milyar metreküpe çıktığını söyledi:

“Çaycuma’nın eklenmesiyle Karadeniz’deki rezervimiz 710 milyar metreküpe çıktı.

“Sahadaki üretim miktarımızı kuyu sayısı, boru büyüklüğü ve kompresörler gibi unsurlar belirleyecek.

“Rezervlerimizin bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.”

Türkiye’nin son yıllarda Karadeniz’de bulduğu doğalgazın önümüzdeki yıl borularla karaya ulaştırılması ve kullanıma alınması bekleniyor.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez 2026’ya gelindiğinde ülkede kullanılan gazın yüzde 25-30’unun Karadeniz’den karşılanacağını söylemişti.

Yeni bulunan rezervler bu oranı artırma potansiyeli taşıyor.

Türkiye bu yıl Güney Kore’den bir sondaj gemisi daha alarak filosunu dörde çıkardı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait son gemiye Abdülhamid Han adı verildi.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından filoya katılan dördüncü sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde.

Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan, 200 mürettebat kapasiteli geminin, 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilme kabiliyeti bulunuyor.

Karadeniz'deki doğalgaz ne zaman bulunmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıklamıştı.