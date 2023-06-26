Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan: City'de oynamak bir ayrıcalıktı

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Manchester City'den İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, Manchester City forması giymenin "ayrıcalık ve keyif olduğunu" söyledi.

City, 32 yaşındaki oyuncuya yeni bir sözleşme önerdi, ancak Gündoğan bir yıl uzatma opsiyonlu iki yıllık mukavele imzalayarak Barcelona'ya gitti.

Oyuncunun City ile sözleşmesi ay sonu bitiyordu ve bu nedenle transfer bedelsiz gerçekleşti.

Türk kökenli Alman milli oyuncu "Machester benim evim oldu ve çok özel bir ailenin parçası gibi hissettim" dedi.

Gündoğan 2022-2023 sezonunda 51 kez forma giydi, 11 gol attı ve City'nin üç kupa birden kazanmasında büyük rol oynadı.

Son altı maçında yedi gol kaydeden yıldız, City'nin ezeli rakibi Manchester United'a karşı kazandığı Federasyon Kupası finalinde iki gol birden attı.

Gündoğan'ın Barcelona'yla sözleşmesinde serbest kalma bedeli 400 milyo euro olarak belirlendi.

Gündoğan, 2016'da 20 milyon sterline Borussia Dortmund'dan City'ye geçmiş ve Pep Guardiola'nın kulübe getirdiği ilk oyuncu olmuştu.

Gündoğan Premier Lig kariyerinde 304 kez City forması giydi, 60 gol attı ve aralarında beş lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve iki Federasyon Kupası'nın bulunduğu 12 büyük kupa kazandı.

Gündoğan "Öncelikle Pep'e teşekkür ederim. Bu kadar uzun süre onunla oynamak ve öğrenmek hiç unutmayacağım bir şey olacak. Eski ve yeni tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepsi burada geçirdiğim zamanın harika olmasına katkıda bulundu" dedi.