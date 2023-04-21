Covid salgını sırasında çok sayıda hastayı öldürdüğü iddia edilen Hollandalı hemşire gözaltına alındı

Babasının Nisan 2020’de Covid’e bağlı zatürreden öldüğünü düşündüklerini belirten Hollandalı, “Şimdi 3 yıl sonra polis birden 72 yaşındaki annemi aradı. Memurlardan soruşturma yürüttükleri 24 ölüm olduğunu duydum. O kişinin bunu nasıl yaptığını sorduk ama henüz bu konuda bir şey söyleyemiyorlar” diye konuştu.