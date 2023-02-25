Deprem suçları soruşturması: Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

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Demirören Haber Ajansı, 80 kişi hakkında daha yakalama kararı olduğunu aktarıyor.

DHA’nın aktardığına göre, Nurdağı özelinde yürütülen çalışmada, Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya da tutuklandı.

DHA, Kavak’ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediğini aktarıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 25 Şubat Cumartesi günü yaptığı son açıklamaya göre, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı,184’ü hakkında tutuklama kararı verildi.

Ökkeş Kavak kimdir?

Üniversiteden su ürünleri mühendisi olarak mezun olan Kavak, 31 Mart 2019 tarihinde AKP adayı olarak girdiği yerel seçimlerde Nurdağı Belediye Başkanı olarak seçildi.