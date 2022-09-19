İ﻿ş Bankası ve Denizbank Rus Mir ödeme sisteminden çıktı

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İ﻿ş Bankası ve Denizbank, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmasının ardından, sistemden çıktı.

Mir ödeme sistemi, T﻿ürkiye'yi ziyaret eden onbinlerce Rus turist arasında popüler popülerdi.

İ﻿ş Bankası'nın hisseleri Mir ödeme sistemini askıya aldığını açıklamasının ardından yüzde 10 değer kaybederken, banka ulusal ve uluslararası kanunlar, düzenlemeler ve ticari iş prensiplerine bağlı olduğunu açıkladı.

D﻿enizbank ise "Şu anda Mir'de hizmet sağlayamıyoruz" dedi ve bankanın uluslararası ambargo kurallarına uygun hareket ettiğini" belirtti.

A﻿nkara, prensipte Rusya'ya uygulanan Batı ambargolarına ilke olarak karşı çıkıyor ve hem Moskove hem de Kiev ile yakın ilişkileri bulunuyor.

A﻿ncak diplomatlar özellikle geçen hafta Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in görüşmelerinin ardından Türkiye ve Rusya arasında gelişen ekonomik ilişkilerden kaygı duyuyor.

A﻿merikan Hazine Bakanlığı geçen ay büyük Türk işletmelerine bir mektup yollayıp, ambargo uygulanan Ruslarla ticari ilişkilerini devam ettirmeleri durumunda ceza uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

H﻿azine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bu kaygıların "anlamsız" olduğunu söylemişti.

N﻿ebati Nisan ayında da, Türkiye ekonomisi açısından kritik önemdeki Rus turistlerin Mir sistemiyle kolayca ödeme yapabileceklerini belirtmişti.