Ukrayna, bazı önemli kasabaları Rusya'dan geri aldı

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Hugo Bachega, Kiev & Matt Murphy, Londra - BBC News

Kaynak, Getty Images

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri birliklerin Ukrayna’nın doğusundaki Izyum ve Balakliya kasabalarından geri çekildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Izyum’daki askerlerin “yeniden toparlanmak” için; Balakliya'daki askerlerin ise Donetsk cephesine destek oluşturmak için çekildiği belirtildi.

Ukraynalı yetkililer ise birliklerin, ülkenin doğusunda Ruslar için hayati bir ikmal merkezi olan Kupiansk’a girdiğini söyledi.

Cumartesi günü bir konuşma yapan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de ülkenin güneyi ve doğusunda son bir haftada bin kilometrekarelik bir alanı Rusya’dan geri aldıklarını söyledi. Buna Harkov bölgesindeki 30 yerleşim yerinin de dahil olduğu açıklandı.

Ukraynalı birliklerin ilerleyişi, devam etmesi durumunda, Nisan ayında Rusların başkent Kiev’den çekilmesinin ardından yaşanan en büyük gelişme olacak.

Izyum, işgalin başlamasının ardından yoğun çatışmalara sahne oldu. Bölge, aynı zamanda Ruslar için önemli bir askeri birlik konumunda.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, “İzyum-Balaklıya birliklerinin geri çekilmesi ve organize bir şekilde Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına sevkine yönelik üç günlük operasyon gerçekleştirildi. Rus birliklerinin zarar görmesini önlemek üzere, düşman ağır bir topçu atışına maruz bırakıldı" ifadelerine yer verildi.

Rus devlet haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, bu açıklamadan kısa bir süre sonra Harkov’un Rusya tarafından kontrol edilen bölgesinin baş yöneticisi, bölgede halkın Rusya’ya tahliye edilmesini önerdi.

Rusya tarafındaki Belgorod bölgesinin valisi de, sınırı geçmek için bekleyen insanlar için gıda, ısıtma ve tıbbi yardımın sağlanacağını söyledi.

İngiliz savunma yetkilileri, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki topraklara doğru 50km ilerlediğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rus kuvvetleri büyük ölçüde gafil avlandı. Ukrayna birlikleri birkaç kasabayı ya ele geçirdi ya da kuşattı” dendi.

Güneydeki ilerleyiş

Bu hafta başlarında Ukrayna, doğu bölgelerine, karşı taarruz başlattı.

Uluslararası kamuoyu da güneydeki Herson şehri yakınlarında beklenen ilerlemeye odaklanmıştı.

Uzmanlara göre, Rusya bazı deneyimli askerlerini Herson’u savunmak için yönlendirdi.

Ukrayna ordusunun güney komutanlığının sözcüsü Nataliya Gumenyuk, Ukrayna'nın doğuda toprak kazanmanın yanı sıra benzer şekilde güneyde de kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Gumenyuk, güneyde “iki ila onlarca kilometre arasında" ilerlediklerini ifade etti.

'Harkov'da bir kişi öldü'

Yerel yetkililere göre, Cumartesi günü Rus roketlerinin Harkov'a isabet etmesi sonucu bir kişi öldü ve birkaç ev de hasar gördü.

Ukraynalı yetkililerin sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta ise, doğudaki Kupiansk'ta vilayet binası önünde Rusya bayrağını çiğneyen Ukrayna birliklere bağlı askerler, Ukrayna bayrağı açtığı görüldü.

Cuma günü Facebook’ta bir paylaşım yapan Ukrayna Silahlı Kkuvvetleri Komutanı General Valeriy Zaluzhnyi de “İlerleyişimizi sürdürüyoruz. Ne için savaştığımızı ve sonunda kazanacağımızı biliyoruz” diye yazdı.

Rusya’nın Harkov etrafında işgal ettiği bölgelere atadığı yönetici Vitali Gançev de Cumartesi günü, Ukrayna’nın “önemli bir zafer kazandığını” söyledi.

Rus televizyonuna konuşan Gançev, Ukrayna birliklerinin Rus savunma hattını aştığını belirtti, Harkov’un Rus işgali altındaki kısmında en büyük kentlerden Kupyansk ve iki diğer kentteki sivillerin tahliye edildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Cuma günü Brüksel’de, “saldırının gerçek bir ilerleme kaydettiği” yönünde bir değerlendirme yaptı:

“Ukrayna'nın güçlü bir planla, çok temkinli bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz.”

Öte yandan Zelensky, konuşmasında polis güçlerinin de yeniden ele geçirilen bölgelere geri döndüğünü söyledi; sivilleri de Rusların şüpheli savaş suçlarını kendilerine bildirmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Cumartesi günü Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Baerbock, ziyaretin Berlin yönetiminin Ukrayna'nın savunmasına olan bağlılığını gösterme amacını taşıdığını dile getirdi:

“Bugün bize güvenmeye devam etmelerini göstermek için Kiev’i ziyaret ettim.”

Cuma günü de Zelenskiy, Ukrayna’ya insansız hava aracı tedarik eden Bayraktar şirketinin genel müdürü Haluk Bayraktar’a Liyakat Nişanı taktı.

Şirket tarafından üretilen TB2 isimli insansız hava aracı, Ukrayna direnişinin sembolü haline geldi.