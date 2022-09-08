İ﻿ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbi müşahade altına alındı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, İ﻿ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth

8 Eylül 2022, 15:00 +03 Güncelleme 7 dakika önce

İ﻿ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların sağlığı hakkında kaygılanması üzerine İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbi müşahade altına alındı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın bu sabah yapılan muayene sonrası alındığı belirtildi.

A﻿çıklamada, Kraliçe'nin ailesinin de son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

K﻿raliçe'nin büyük oğlu Veliaht Prens Charles eşi Cornwall Düşesi ile birlikte Balmoral'a gitti.

C﻿harles'ın büyük oğlu Cambridge Dükü William de eşi Cambridge Düşesi ile beraber yola çıktı.

Yaz tatili dolayısıyla Temmuz ayından bu yana Balmoral'da olan 9﻿6 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine dünkü programını da iptal etmiş ve istirahate çekilmişti.

İ﻿ngiltere Başbakanı Liz Truss, "tüm ülkenin" son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini söyledi.

"﻿Ben ve Birleşik Krallık'taki herkesin aklı Majesteleri ve ailesiyle birlikte" dedi.

Ana m﻿uhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, İskoçya'da iktidardaki İskoç Ulusal Partisi lideri ve özerk yönetimin başbakanı Nicola Sturgeon ve Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford da kaygılı olduklarını bildiren mesajlar yayımladılar.

A﻿nglikan Kilisesi'ni yöneten Canterbury Başpiskoposu Twitter mesajı atarak Kraliçe için dua ettiğini söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth, Salı günü Truss'ı başbakan olarak atamış, sağlık durumu nedeniyle bu tören gelenek olduğu üzere Londra'da değil, Balmoral Kalesi'nde yapılmıştı. Kraliçe'nin buluşma sırasında ayakta ve gülümserken görüldüğü fotoğrafı yayımlanmıştı.

Kraliçe 70 yılık devlet başkanlığı boyunca yeni başbakanları daima Londra'da Buckhingham Sarayı'nda kabul etmişti.

'A﻿ilenin İskoçya'ya gidişi durumun ciddiyetini gösteriyor'

J﻿onny Dymond | B﻿BC Kraliyet Muhabiri

Daha önce görmediğimiz ölçüde ciddi bir durum olduğu anlaşılıyor.

Buckhingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada kullanılan dil, Kraliçe'nin sağlığı konusunda doktorların kaygılı olduğunun vurgulanması, ailenin önde gelen üyelerinin derhal Balmoral'a hareket etmeleri hep bunun işaretleri.