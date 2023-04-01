İranlı milletvekilinden başörtüsü kuralının uygulanması için yargıya ültimatom

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İran takvimine göre 21 Mart'ta kutlanan yeni yıl öncesi alışveriş yapanlar

43 dakika önce

İranlı yetkililerden son günlerde art arda kadınlara zorunlu başörtüsünü uygulama konusunda kararlı oldukları mesajları geliyor.

Ülkede aylardır kadınlar zorunlu başörtüsü uygulamasına son verilmesi talebiyle protesto gösterileri düzenliyordu.

İranlı bir milletvekili, yargıya önümüzdeki 48 saat içinde kadınların başörtüsü kurallarını ihlâl etmesine son verecek önlemler bulması için ültimatom verdi.

Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsünü "uygunsuz bir şekilde” taktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin Eylül ayında ölümünün ardından ülkede protestolar yayıldı.

Ülke genelinde aylarca süren kitlesel protestolar şimdilik polis gücüyle bastırılmış durumda.

Ancak bazı kadınlar, toplum içinde zorunlu başörtüsü takma kurallarına karşı gelmeye devam ediyor. İnternette paylaşılan videolar ve fotoğraflar, İran toplumunda kısıtlamalara yönelik tepki ve öfkenin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Hafta içerisinde yayınlanan bir videoda, bir adamın başı açık bir kadının yüzüne yoğurt fırlattığını gösteriyor. Bu eylemi, yoldan geçmekte olan hem kadın hem de erkekler tarafından öfkeyle karşılanıyor.

Protestoların başlamasından bu yana binlerce kişi tutuklandı ve dört protestocu idam edildi. Ancak yetkililer yumuşama belirtisi göstermiyor.

Kaynak, Getty Images

İran İçişleri Bakanlığı hafta içi konuyla ilgili geri adım atılmayacağını ve müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, başörtüsünün İslam hukukunun temel bir unsuru olmaya devam ettiği ve bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olmaya devam edeceği belirtildi.

Benzer bir söylem, İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei tarafından da dile getirildi.

Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, zorunlu başörtüsü kuralına aykırı hareket edenlerin müsamaha gösterilmeden cezalandırılacağını söyledi.

Şimdi sertlik yanlısı bir milletvekili, başörtüsüyle ilgili yasal önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Hüseyin Ali Hacı Deligani, yargının önümüzdeki 48 saat içinde böyle bir işlem yapmaması durumunda milletvekillerinin yasal boşluğu doldurmak için bir yasa tasarısı çıkaracağını kaydetti.

Deligani bunun, Meclis Kültür Komisyonu’nun "iffet ve başörtüsü" konulu raporuyla uyumlu olacağını söyledi.

Protestolar, zaman zaman İran İslam Cumhuriyeti’nin varlık nedenini sorgulayan bir hale bürünmüştü.