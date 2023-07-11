BBC Genel Müdürü cinsel içerikli fotoğraflar karşılığı para göndermekle suçlanan sunucu hakkında ilk kez konuştu, Londra polisi soruşturma yürütmediğini açıkladı

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, BBC Genel Müdürü Tim Davie

10 dakika önce

BBC Genel Müdürü Tim Davie, bir gence cinsel içerikli fotoğraflar karşılığında para göndermekle suçlanan "yıldız" erkek sunucuyla ilgili haberlerin kuruma zarar verdiğini söyledi. Londra Emniyet Müdürlüğü ise halen söz konusu sunucuyla ilgili soruşturma yürütmediğini açıkladı.

BBC Radyosu'nda yayımlanan World at One programında soruları yanıtlayan Davie, kurum için güvenin temel bir değer olduğunu vurguladı, mevcut durumun kendileri için iyi bir örnek olmadığını belirtti.

Davie ayrıca adı kamuoyuna açıklanmayan sunucuyla şu ana kadar kendisinin konuşmadığını açıkladı.

BBC'nin suçlamalar karşısındaki ilk tavrının doğru olduğunu ancak yine de yaşananlardan alınması gereken dersler olduğunu vurgulayan Davie, "Söz konusu sunucuyla konuşmadan önce, bu çok ciddi suçlamaların doğru olduğunu teyit etmeliyiz" dedi.

Gencin ailesinin sunucuyla ilgili olarak ilk kez 18 Mayıs'ta BBC'ye şikayette bulunduğu, BBC'nin üst düzey yöneticilerinin ise sunucuya iddiaların doğru olup olmadığını ilk kez 6 Temmuz'da sorduğu ortaya çıkmıştı.

Gencin ailesinin BBC sunucusuna yönelik suçlamaları ilk olarak Cuma günü The Sun gazetesinde yayımlandı.

İddialara göre BBC’nin tanınan ekran yüzü, söz konusu fotoğraflar için gence toplam 35 bin sterlin gönderdi.

The Sun gazetesine konuşan gencin annesi, sunucunun 3 yıl boyunca ödeme yaptığını ve bunun karşılığı çocuğunun uyuşturucu satın aldığını öne sürdü, "Bu ödemeler devam etseydi şimdi 20 yaşında olan çocuğum çoktan ölmüş olabilirdi" dedi.

Dün konuşan gencin avukatı ise haberin yalan olduğunu söyledi.

Avukat, "Müvekkilimle sunucu arasında uygunsuz ya da yasa dışı hiçbir şey yaşanmadı" diye konuştu.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, avukatın ücretini sunucunun ödeyip ödediğini bilmediğini, bunun kurumu ilgilendiren bir konu olmadığını söyledi.

The Sun gazetesi ise gencin ailesinin suçlamalarının ve haberinin arkasında olduğunu açıkladı.