Rüşvet skandalının ardından Avrupa Parlamentosu yeni yolsuzluk önlemleri alıyor

12 Ocak 2023, 19:01 +03 Güncelleme bir saat önce

Yusuf Özkan | Lahey

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Avrupa Parlamentosu, bazı milletvekillerinin adının karıştığı Katar ve Fas kaynaklı rüşvet skandalının ardından yolsuzlukla mücadele konusunda daha sıkı önlemler almaya hazırlanıyor.

Yeni düzenleme ile parlamenterlik görevi sona erenlerin lobicilik faaliyetlerinde bulunmasına kısıtlama getirilecek.

Parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin grup başkanları, yolsuzlukla mücadele planı konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın önerdiği 14 maddelik plan, “Avrupa'nın karar verme sürecine olan güveni güçlendirmeye yönelik ilk adım" olarak değerlendiriliyor.

Yeni düzenleme, milletvekilliği süresi dolan kişilere lobicilik konusunda “bir yıllık soğuma süreci” getiriliyor.

Plana göre, milletvekillerinin görevden ayrıldıktan hemen sonra işletmeler veya hükümetler adına lobi yapmalarına izin verilmeyecek.

Eski milletvekillerine görevden ayrıldıktan sonra artık parlamentoya kalıcı erişimi izni verilmeyecek.

Eski üyeler, parlamentoya girebilmek için, normal ziyaretçiler gibi günlük giriş kartı alacaklar.

Yeni düzenleme ile Avrupa Parlamentosu’na yeni bir erişim sistemi getirilmesi öngörülüyor.

Girişte bildirim zorunluluğu

Bu kapsamda parlamentoya girmek isteyen herkes artık ne yapacağını, kaç saat kaldığını bildirmek zorunda kalacak.

Meclis binasında misafirlere ziyaret ettikleri kişinin refakat etmesi zorunlu hale getirilecek.

Başkan Metsola, Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grup başkanlarının onay verdiği yeni düzenlemenin olabildiğince çabuk uygulamaya konulmasını istiyor.

Belçika Federal Savcılığı’nın Aralık ayında başlattığı “temiz eller operasyonu”, Avrupa Parlamentosu’nun güvenirliği üzerinde büyük baskıya neden oldu.

Avrupa Parlamentosu kararlarını etkilemek amacıyla Katar ve Fas tarafından bazı milletvekili ve danışmanlara rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatılan operasyonda, parlamentonun eski başkan yardımcısı Yunan politikacı Eva Kaili’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi halen tutuklu.

“Yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütüne üyelik” suçlamamasıyla tutuklananlar arasında Kaili’nin erkek arkadaşı ve yardımcısı Francesco Giorgi ile eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Pier Antonio Panzeri de bulunuyor.

Rüşvet skandalına karıştıkları gerekçesiyle Sosyal Demokrat Grup Üyesi İtalyan parlamenter Andrea Cozzolino ve Belçikalı Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarını kaldırması için de işlem başlatıldı.

Adı Katar kaynaklı rüşvet iddialarına karışan Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Marie Arena da dün görevinden istifa etti.

Arena’nın adı, rüşvet skandalı ile bağlantılı olarak son dönemde giderek daha fazla anılıyor.