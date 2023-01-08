Hollanda’da her 6 genç erkekten biri kadına şiddeti kabul edilebilir buluyor

8 Ocak 2023, 17:01 +03 Güncelleme bir saat önce

Yusuf Özkan / Lahey

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Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre, 50 yaşın altındaki her 6 erkekten 1'i kadına şiddet uygulamayı kabul edilebilir buluyor.

Hollanda’nın, kadın cinayetleri konusunda Avrupa’da ilk sıralarda yer almasında, erkeklerin bu bakış açısının da etkili olduğu belirtiliyor.

SBS kanalında 1995 yılından bu yana yayınlanan günlük haber programı Hart Van Nederland (Hollanda’nın Kalbi) taraf tarafından yapılan araştırmaya göre, birçok erkek, kadına yönelik şiddeti “kabul edilebilir” olarak görüyor.

Bu, özellikle 50 yaş altı erkekler arasında oldukça yaygın. 50 yaşın altındaki her 6 erkekten 1’i, yani yüzde 16’sı kadına şiddet uygulanmasını olağan buluyor. Bu görüşü savunanların bir kısmı, şiddetin “nefsi müdafaa” bir kısmı da, “kadınların bunu hak ettiği için” uygulanabilir olduğunu öne sürüyor.

50 yaş ve üzeri erkeklerde, kadınlara yönelik şiddeti onaylayanların oranı, gençlere göre biraz daha düşük. 50 yaş üzeri erkeklerin sadece yüzde 4’ü, şiddeti savunuyor.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 3’ünün de, kendi cinslerine yönelik şiddeti kabul edilebilir bulması dikkati çekiyor.

Araştırmaya göre, halkın yalnızca yüzde 33'ü kadın cinayeti terimini biliyor. Feminizm'i anlamına gelen ‘femicide’ terimi de Hollanda'da hâlâ pek fazla bilinmiyor.

Avrupa Birliği (AB) verilerine göre Hollanda'da her 8 günde bir kadın öldürülüyor. Bu vakaların çoğunda katil bir eş veya eski sevgili. Hollanda, bu konuda Avrupa ülkeleri arasında ilk 3'te yer alıyor.