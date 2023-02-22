Fransa'da lise öğrencisi, öğretmeni bıçaklayarak öldürdü

32 dakika önce

Fransa'nın güneybatısındaki Saint-Jean-de-Luz kasabasında bir lise öğrencisi, bir İspanyolca öğretmenini bıçaklayarak öldürdü.

Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Véran, saldırganın 16 yaşında olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden kadın öğretmenin 50'li yaşlarda olduğu bildirildi.

Fransız medyası, 16 yaşındaki saldırgan öğrencinin psikolojik sorunları olabileceğini ve soruşturmanın bu aşamasında saldırının "terör bağlantılı olarak değerlendirilmediğini" duyurdu.