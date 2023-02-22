Fransa'da lise öğrencisi, öğretmeni bıçaklayarak öldürdü
Fransa'nın güneybatısındaki Saint-Jean-de-Luz kasabasında bir lise öğrencisi, bir İspanyolca öğretmenini bıçaklayarak öldürdü.
Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Véran, saldırganın 16 yaşında olduğunu açıkladı.
Öğrenci gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden kadın öğretmenin 50'li yaşlarda olduğu bildirildi.
Fransız gazetesi Sud Ouest, zanlının öğretmen ders verdiği sırada sınıfa girip, saldırıyı düzenlediğini yazdı.
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Fransız medyası, 16 yaşındaki saldırgan öğrencinin psikolojik sorunları olabileceğini ve soruşturmanın bu aşamasında saldırının "terör bağlantılı olarak değerlendirilmediğini" duyurdu.
Zanlının, bir başka öğretmene, "öldürdüğü öğretmenin ruhunun ele geçirildiğini" ve saldırıyı düzenlemesini söyleyen sesler duyduğunu anlattığı kaydedildi.