Erdoğan’ın seçim zaferi Özbek medyasında: ‘Türkiye ekonomisi ve demokrasi için kötü oldu ama Özbekistan ve Orta Asya için iyi olacak’

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Yazan, BBC İzleme Servisi

Unvan, BBC Monitoring

30 Mayıs 2023, 17:54 +03 Güncelleme bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü yeniden göreve seçilmesi, Özbek medyasında da işlendi. Yorumcular bunun Türkiye ekonomisi ve demokrasi için kötü bir sonuç olduğunu fakat Özbekistan ve Orta Asya için iyi sonuçlar vereceğini söyledi.

Ekonomist Otabek Bakirov, “Bu sonuç tuhaf faiz politikasının en az beş yıl daha devam edeceği ve Türk lirasının serbest düşüşte olacağı anlamına geliyor” dedi.

Siyasi analist Kamoliddin Rabbimov, 28 Mayıs’taki seçimin arkasında “derin bir şekilde bölünmüş bir Türkiye” bıraktığını yazdı ve ekledi:

“Özbekistan halkının büyük bir kısmı anlaması basit ve tek yönlü bir yorum istiyor. Fakat gerçek hayat böyle değil.

“Her kötü şeyin içinde iyi bir yan, her iyi şeyin içinde de kötü bir yan vardır. Bu özellikle de politika için geçerlidir.”

Ekonomist Bakirov da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beş yıllık yeni döneminde Türkiye’yi bekleyen ekonomik sorunları yazdıktan sonra “Pragmatik politika açısından, Erdoğan’ın zaferinde pozitif unsurlar da var” dedi:

“Erdoğan’ın iktidarı, Rusya’dan bağımsızlığımızı sağlama politikamızın zarar görme risklerini azaltacak. Türk devletlerini birleştirme süreci durmayacak.

“Özbekistan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik süreci uzarsa, Türkiye ile bir serbest ticaret bölgesi kurmak Erdoğan iktidardayken daha hızlı gerçekleşir.

“Erdoğan’ın göç konusundaki açık fikirli tavrı, bizim yetkililerimize de yabancı iş gücü bulma konusunda yardımcı olabilir.”

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'Tarih, bireylerin pek çok ülkenin tarihini etkilediği örneklerle doludur'

YouTube kanalı Azon TV’ye konuşan tarihçi Abdulla Boboyorov ise “Erdoğan’ın zaferi Orta Asya ve tüm İslam coğrafyası için olumlu bir sonuç” dedi.

Boboyorov, “Bu tüm Türk dünyası için iyi bir haber. Tarih, bireylerin pek çok ülkenin tarihini etkilediği örneklerle doludur” diye konuştu.