Brezilya seçimleri: Bolsonaro hala Lula'ya yenilgisini kabul etmedi

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, B﻿azı Bolsonaro taraftarları, seçim sonuçlarını gözyaşlarıyla karşıladı.

19 dakika önce

Brezilya’da başkanlık seçimlerinde Luiz Inacio Lula da Silva’nın galip ilan edilmesi üzerinden 17 saatten fazla süre geçmesine karşın, Brezilya lideri Jair Bolsonaro hala yenilgiyi kabul etmedi.

Aşırı sağcı siyasetçinin, başlıca solcu rakibine karşı kaybetmesinin ardından uyduğu bildirildi.

Bolsonaro’nun sessizliği, sonucu kabul etmeyebileceği kaygılarını artırıyor. Bolsonaro daha önce oylama sistemi konusundaki şüphelerini dile getirmiş, ancak bir kanıt da sunmamıştı .

Bolsonaro’dan daha önce geleen “sadece Tanrı” beni iktidardan alabilir gibi sözleri nedeniyle kamuoyu önüne çıkması gerginlikle bekleniyor.

Brezilya’da Yüksek Seçim Kurulu, Lula’nın ikinci turu kazandığını ilan etmişti.

Tüm oyların sayıldığı, Lula’nın % 50,9, Bolsonaro’nun da % 49,1’ini aldığı açıklanmıştı.

Lula zafer konuşmasında, ülkesindeki siyasi bölünmeye de değindi ve sadece kendisine oy verenlerin değil, tüm Brezilyalıların başkanı olacağını söyledi.

Lula “Bu ülkenin huzur ve birliğe ihtiyacı var. Halk artık kavga istemiyor” dedi.

Lula’ya aralarında İngiltere, Çin, Hindistan, Rusya gibi dünyanın birçok yerinden kutlama mesajları gelirken, ABD Başkanı Biden Lula’yı “özgür, adil ve güvenilir seçimleri” kazanması dolayısıyla tebrik etti.

Ancak, kaybeden adayın kazanan adayı telefonla arayıp, rakibini tebrik etmesi geleneği olmasına karşın, Bolsonaro şu ana dek sessiz kaldı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, S﻿eçim günü, Bolsonaro'nun oylamayı kazanacağına güveni tamdı.

Ancak yakınları, sonuçların alınmasının ardından Bolsonaro’nun başkentteki başkanlık sarayında uyumaya çekildiğini söyledi.

Sabahsa, bir başkanlık danışmanı ve Bolsonaro’nun başkan yardımcısı adayı saraya girerken görüldü. Ancak başkanla buluşup buluşmadıkları net değil.

Daha sonra da Bolsonaro, saraydaki ofisine geçerken görüldü.

Brezilya medyası, bir başkanlık basın toplantısı için her şeyin hazırlandığını ancak kimsenin bunun yapılıp, yapılmayacağını bilmediğini duyuruyor.

Bu arada, Bolsonaro’nun yakın müttefikleri, Lula’nın seçim zaferini kabul etti. Bunlar arasında, Kongre’nin alt kanadının güçlü lideri Arthur Lira ve Sao Paulo eyaletinin yeni valisi Tarcisio de Freitas da vardı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, B﻿olsonaro taraftarl kamyon şöförleri yollarda barikat kurdu.