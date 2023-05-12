Ukrayna, Rusya'nın yalanlamasının ardından Bahmut'ta kazanım elde ettiğini iddia ediyor
- Yazan, Antoinette Radford ve Adam Durbin
- Unvan, BBC News
Ukrayna, Rusya'nın Bahmut'ta aylardır süren ilerleyişinin ardından cephede kazanım elde ettiğini söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, Ukrayna birliklerinin bir haftada iki kilometre ilerleme kaydettiklerini ileri sürdü.
Bu iddialar Bahmut'ta olağanüstü bir değişikliğe işaret ediyor, ancak Ukrayna'nın merakla beklenen karşı saldırısına dair henüz bir tespit yok.
Rusya, Ukrayna'nın iddialarını yalanladı ancak birliklerinin bir bölgede yeniden toplandığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, güneydeki Rus birliklerinin, "Berkhivka rezervuarının elverişli koşullarını" dikkate alan, Maloilinivka bölgesinde daha iyi bir savunma pozisyonu aldığını öne sürdü.
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Berkhivka, Bahmut'un kuzeybatısında.
Ancak Rusya'nın Wagner paralı asker grubunun başkanı Yevgeny Prigozhin, Savunma Bakanlığı'nın bahsettiği şeyin "maalesef" yeniden toplanma değil, "kaçış" olduğunu söyledi.
Bahmut, aylardır süren çatışmalarda sembolik bir önem kazandı, ancak birçok uzman kentin taktiksel değerini sorguluyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Malyar, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda Bahmut'un Rusya için "neredeyse kutsal" öneme sahip bir hedef haline geldiğini söyledi.
Malyar, Kremlin'i bir yandan sahte zafer iddia ederken diğer yandan silah ve cephane sıkıntısı olduğu konusunda yalanlar yaymakla suçladı.
"Gerçek durumu" anlattığını söyleyen Malyar, Ukrayna'nın herhangi bir pozisyon kaybetmeden iki kilometre kazandığını ve Rusya'nın önemli asker kayıpları yaşadığını iddia etti.
ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü de Ukrayna kuvvetlerinin Bahmut'ta muhtemelen iki kilometrelik kazanımlar elde ettiğini söyledi.