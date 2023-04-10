BBC, Twitter hesabına 'hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu' ibaresi konmasına itiraz etti

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15 dakika önce

BBC, Twitter’ın ana hesaplarından birisine "hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu” ibaresi eklemesine itiraz etti.

“@BBC” kullanıcı isimli hesapla ilgili sosyal medya platformuyla sorunun bir an evvel çözülmesi adına konuşulduğunu belirten yayın kuruluşu, “BBC bağımsızdır ve bu her zaman böyle olmuştur. Gelirimizi, Britanya halkının ödediği yıllık televizyon ruhsatı ödemeleriyle oluşturuyoruz” dedi.

Konuyla alakalı Twitter’la iletişime geçildi.

Birleşik Krallık’ta canlı TV yayınlarını izlemek için kanunen zorunlu olan 159 sterlinlik yıllık lisans ücreti, hükümet tarafından belirleniyor. Ancak ödemeyi ülkede yaşayan haneler yapıyor.

Lisans ücreti ile BBC'nin televizyon, radyo, haber sitesi, podcast ve uygulama gibi hizmetleri fonlanıyor.

2,2 milyon takipçisi bulunan @BBC hesabında, BBC yayınlarıyla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımlar arasında TV ve radyo programları, podcast’ler, haber ve spor yayınları ile ilgili materyaller var.

Söz konusu ibare, hükümetlere bağlı medya hesaplarıyla ilgili Twitter’ın politikasının anlatıldığı bir bağlantıya da yönlendiriyor.

Birleşik Krallık’ın ulusal yayıncısı olan BBC tüzüğüne göre, kuruluş editöryal karar alma ve yayınları ile hizmetlerin yönetimi konusunda “bağımsız olmak zorunda”.

Twitter, ABD kamu yayıncısı NPR'nin hesabına da aynı ibareyi yerleştirdi.

İlk olarak NPR’yi “devlete bağlı medya” olarak etiketledi. Bu ibare, Rusya’nın RT ve Çin'in Xinhua News kanallarında da var. Ancak daha sonra tıpkı BBC hesabına konan, “hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu” ifadesiyle değiştirildi. NPR, bu değişikliğin yapılmaması durumunda hesaptan tweet atmayı bırakacağını söylemişti.

BBC’nin 2022’de Britanya halkından topladığı 3,8 milyar sterlinlik lisans ücreti, toplam gelirinin yüzde 71’ini oluşturdu. Kalanı ise kuruluşun ticari faaliyetleri, hibeler, telif hakları ve kiralar gibi başka gelir kaynaklarından elde edildi.

BBC, ağırlıklı olarak Birleşik Krallık dışındaki izleyicilere hizmet veren BBC Dünya Servisi’nin faaliyetlerinin desteklenmesi için hükümetten yılda yaklaşık 90 milyon sterlinlik bir ödeme alıyor.

Yasalara göre, Birleşik Krallık’ta yaşayan hane halkları, herhangi bir şekilde TV izliyorsa lisans ücretini ödemek zorunda. Bu, BBC’nin çevrimiçi yayın platformu BBC iPlayer için de geçerli.