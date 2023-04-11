İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı: Hükümet olağanüstü hâl ilan etti

Kaynak, Getty Images

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Muhabir

Bildirdiği yer Roma

11 Nisan 2023, 11:37 +03 Güncelleme 11 dakika önce

İtalya açıklarında geçen hafta sonunda yaklaşık 2 bin göçmen denizden kurtarılarak ülkeye getirildi; halen denizdeki yaklaşık 1200 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Aşırı sağcı hükümet, ‘’göç akışının yönetimine daha etkili ve zamanında yanıt verebilmek için’’ olağanüstü hâl kararı aldı.

İtalya Sahil Güvenliği, geçen Cuma gününden Pazartesi’ye kadar 2 bin göçmenin, denizde zor durumda olan teknelerden kurtarıldığını açıkladı.

800 göçmeni taşıyan bir balıkçı teknesi ile 400 kişinin bulunduğu başka bir teknedeki kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Kurtarma operasyonlarına Sahil Güvenlik tekneleri ve hava araçlarının yanı sıra ticari gemiler ve Avrupa Birliği’nin sınır gücü Frontex de destek veriyor.

Bunların dışında, güneydeki Lampedusa adasına da hafta sonunda yaklaşık 40 küçük tekneyle göçmenlerin ulaştığı belirtiliyor. Adadaki 400 kişi kapasiteli göç kabul merkezindeki göçmen sayısı 1800’e ulaştı.

İtalya’ya bu yılın başından bu yana deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 30 bini geçti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminin 4 katına denk geliyor.

Bakanlar Kurulu bu akşam aldığı kararla, göç konusunda olağanüstü hâl ilan etti. Başbakan Giorgia Meloni, ‘’göç akışına daha etkili ve zamanında yanıt verebilmek için olağanüstü hâl kararı aldık’’ dedi.

Kararın detayları resmi olarak açıklanmazken basındaki haberlere göre olağanüstü hâl kararı ülke çapında 6 ay boyunca geçerli olacak. Hükümete göçün idaresi konusunda olağanüstü yetkiler verilmesi, göçmenlerin teşhis ve geri gönderme işlemlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. İlk aşamada bu iş için 5 milyon euro ayrıldı.

Geçen Şubat’ta, Türkiye’den kalkan bir teknenin İtalya açıklarında batması sonucu yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetmiş, bu olayın ardından da hükümet yeni bir göç kararnamesi hazırlayarak kuralları sıkılaştırmıştı.

'Dünyanın bilinen en ölümcül göç hattı'

Kaynak, Getty Images

Göçmen teknelerini durdurma vaadiyle iktidara gelen sağ koalisyon hükümeti, muhalefetteyken bu konuda gerçekçi olmayan vaatlerde bulunduğu gerekçesiyle eleştirilere de hedef oluyor. Aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisi lideri Başbakan Giorgia Meloni, muhalefette olduğu dönemde Libya’ya deniz ablukası uygulanması da dahil bir dizi vaatte bulunmuştu.

İtalya kıyılarına ulaşan teknelerin çıkış noktaları arasında bu yıla kadar Libya ilk sıradaydı. Bu sene ise ilk kez Tunus’un Libya’yı geçerek ilk sıraya yükseldiği belirtiliyor.

Roma yönetimi, Libya ile göç konusunda anlaşmalar yaparak, insan hakları ihlalleriyle de suçlanan Libya Sahil Güvenlik güçlerine destek sağlıyor.

Hükümet, Tunus ile de göç konusunda anlaşma yapmak amacıyla bu ülkeye ziyaretlerde bulundu.

İtalya, Avrupa Birliği’ni de göçmenler konusunda ülkeyi yalnız bırakmakla suçluyor. İtalya, Kuzey Afrika kıyılarına yakınlığı nedeniyle göçmen teknelerinin ilk hedeflerinden olsa da bu ülkeye ulaşan göçmenlerin sıklıkla Kuzey Avrupa ülkelerine gitmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ancak AB çapında yürürlükteki Dublin Anlaşması gibi düzenlemeler, göçmenlerin Avrupa’ya ilk giriş yaptıkları ülkelere daha fazla sorumluluk yüklüyor.