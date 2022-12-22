Zelenskiy, ABD Kongresi'nde konuştu; Biden, 'Asla yalnız kalmayacaksınız' dedi

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31 dakika önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Washington ziyareti kapsamında ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ülkesine yapılan finansal destekler için teşekkür etti ve “Paranız bağış değil. Küresel güvenlik ve demokrasiye yönelik yapılmış bir yatırım” dedi.

Kongre üyeleri kürsüye çıkmadan önce dakikalar boyunca Zelenskiy’i ayakta alkışladı. Ukrayna liderinin konuşması da sık sık alkışlarla bölündü.

Şubat ayında başlayan Rus işgalinden bu yana Zelenskiy, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. ABD, Ukrayna’ya yönelik yapılan uluslararası yardımlar konusunda öncü rol oynuyor.

Zelenskiy, Kongre’deki konuşması öncesinde ise ABD Başkanı Joe Biden’la Beyaz Saray’da bir araya geldi. Buradaki görüşmede Biden’a destekleri için teşekkür etti ve bunun için de askeri madalya takdim etti.

Biden: Asla yalnız kalmayacaksınız

Oval Ofis’te yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

Savaş ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’ya desteklerine devam edeceklerini söyleyen Biden, Zelenskiy’e “Asla yalnız kalmayacaksınız” dedi.

Gerek Demokratların gerekse de Cumhuriyetçilerin, Rusya’yı durdurmanın ne kadar önemli olduğunu kanıksadığını sözlerine ekleyen Biden, “Amerikan halkı, egemenlik ve toprak bütünlüğüne yapılan saldırılara sessiz kalmamız halinde, dünyanın daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacağını çok iyi biliyor” diye konuştu.

Beyaz Saray, Zelenskiy'nin ziyareti öncesinde, Ukrayna'ya yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni bir askeri yardımda bulunacağını açıkladı.

Bu yardım pakedine, Ukrayna'nın altyapısını Rus saldırılarına karşı korumasına yardımcı olacak yeni bir Patriot füze sistemi de dahil. Ukraynalı yetkililer uzun süredir Batı'dan daha güçlü hava savunma sistemleri talep ediyordu.

Basın toplantısında patriot füzeleri için teşekkür eden Zelenskiy, bunun savunma sistemleri için kritik rol oynayacağını söyledi.

Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine yaşattığı acılar ve kendilerine dayatılan savaş sürerken Kremlin’le “adil bir barışın” olamayacağını da ifade etti.

Biden ise özgür, bağımsız ve müreffeh bir Ukrayna için mevkidaşı ile aynı bakış açısına sahip olduğunu belirtti ve “İkimiz de savaşın sonlanmasını istiyoruz. Putin biraz onurlu olsaydı ve sadece ‘çekilin’ deseydi, savaş bugün bitebilirdi” dedi.

ABD Başkanı, Ukrayna liderinin Rusya ile barış aramaya hazır olduğunda, bunun savaş alanında sahip olacağı güçlü konumla yapacağını belirtti.

Zelenskiy, ziyareti esnasında yeşil bir sweatshirt ile bot giydi. Koyu lacivert bir takım elbise giyen Biden ise sarı-lacivert kravat taktı.

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Rusya, son dönemde Ukrayna'nın enerji sektörünü hedef alıyor ve bu da sıfır derecenin altındaki soğuk kış aylarında milyonları karanlığa sürüklüyor.

Beyaz Saray, Ukrayna askeri birliklerini Patriot sisteminin nasıl kullanılacağı konusunda "üçüncü bir ülkede" eğiteceğini ve bunun "biraz zaman alacağını" söyledi.

ABD'de şu anda Ukrayna'ya 2023'e kadar 40 milyar dolardan fazla ekstra fon sağlayacak bir yasa tasarısını geçirmek için çalışmalar sürüyor.

Ocak ayında Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alacak Cumhuriyetçiler ise Ukrayna için "açık çek" yazmayacakları konusunda uyarıda bulunuyor.

Ancak Zelenskiy, iki partinin de Ukrayna'ya yönelik desteğini sürdüreceğine inandığını söyledi.

Çatışmanın başlangıcından bu yana doğrudan askeri desteğe yapılan genel harcamalar açısından ABD, diğer tüm ülkelerden çok daha fazlasını taahhüt etti.

Zelenskiy, Ukrayna için aylık savunma maliyetinin yaklaşık 5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Kremlin: Ukrayna’ya silah tedariği çatışmanın derinleşmesine yol açar

Kremlin Sarayı’ndan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ziyaretinin iyi bir sonuç doğurmayacağı ve Rusya’nın Kiev ile barış görüşmelerine başlama imkanı görmediği açıklaması geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere, Batı’dan Ukrayna’ya silah tedariğinin çatışmanın "derinleşmesine" yol açacağını ve Ukrayna’yı daha zor durumda bırakacağını söyleyerek, Kiev’i uyardı.

Peskov, "Silah arzı devam ediyor ve sağlanan silahlar çeşitleniyor. Bütün bunlar, elbette, çatışmanın şiddetlenmesine yol açar. Bu Ukrayna için pek iyiye işaret değil" dedi.

Pelosi’nin daveti: Ukrayna halkına övgü

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Basın toplantısının ardından Zelenskiy, konuşma yapmak için Kongre’ye gitti. Burada Ukrayna liderini Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi karşıladı.

Pelosi, Zelenskiy’i Kongre’de konuşma yapmaya yazdığı bir mektupla davet etmişti. Bu mektup Çarşamba sabahı kamuoyuyla da paylaşıldı. Mektupta Pelosi, Amerika'nın "Ukrayna halkının kahramanlığına hayranlık duyduğunu" söyledi.

"Putin'in korkunç zulmü karşısında Ukraynalı özgürlük savaşçıları, Rusya'nın acımasız, haksız işgaline karşı savaşarak dünyaya sağlam bir irade ve sarsılmaz bir ruhla ilham verdi.”

‘Her şeye rağmen Ukrayna hala yaşıyor’

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Zelenskiy’nin konuşmasında Pelosi ile birlikte ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de hazır bulundu. Konuşma için Meclis salonuna basın mensupları da kabul edildi.

Kongre üyeleri, konuşması öncesinde Ukrayna liderini dakikalarca ayakta alkışladı. Duygulandığını belirten Zelenskiy, bunun kendileri için çok büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Kongre’ye teşekkür eden Zelenskiy, bu konuşmanın kendisi için büyük bir onur yaşattığını vurguladı ve “Umarım sözlerim her Amerikalının kalbinde yankılanır” diyerek sözlerine başladı.

Tüm karamsar tabloya ve eşitsizliklere karşın ülkesinin düşmediğini dile getiren Zelenskiy, “Ukrayna hala yaşıyor ve mücadele ediyor” dedi.

Zelenskiy, işgalin ilk aşamasını kazandıklarını söyledi ve “Korkumuz yok. Rus tiranlığı üzerimizdeki kontrolünü kaybetti" diye konuştu.

ABD ile müttefik olduklarını yineleyen Zelenskiy, gelecek yılın savaşta bir dönüm noktası olacağını sözlerine ekledi.

Ülkesinin asla teslim olmayacağını vurguladı ancak daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını da tekrar hatırlattı:

"Silahlarımız var. Yeterli mi? Doğrusunu söylemek gerekirse değil. Rus ordusunun tamamen çekilmesi için daha fazla mühimmata ihtiyaç var."

Ardenler Taarruzu benzetmesi

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44 yaşındaki Ukrayna lideri, Washington ziyareti öncesinde Salı günü gittiği Bahmut’taki durumla ilgili de bilgi verdi.

Cephedeki askerlerin mücadelesini, Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı gerçekleştirdiği Ardenler Taarruzu’na benzetti ve “Cesur Ukrayna askerleri, bu Noel'de Putin'in güçlerine karşı aynısını yapıyor” dedi.

Aralık 1944’te başlayan Ardenler Taarruzu, bir aydan uzun sürmüş ve her iki taraftan da 90 binden fazla askerin ölümüyle sonuçlanmıştı.

'Ukrayna halkı Noel'i mum ışığında kutlayacak'

Zelenskiy, Kongre üyelerine ülkesine yapılacak olan yeni finansman desteği için de teşekkür etti. Bu paranın bir bağış olmadığını, gelecekte inşa edilecek güçlü bir demokrasi için yapılmış yatırım olduğunu söyledi.

Rus güçlerinin, Ukrayna genelinde enerji alt yapılarını hedef aldığının altını çizen Zelenskiy, bu nedenle halkının Noel’i mum ışığı altında kutlayacağını dile getirdi.

Zelenskiy, konuşmasının sonunda, cephedeki askerler tarafından imzalanmış bir Ukrayna bayrağını Pelosi ve Harris’e hediye etti.

Eski bir komedyen olan Zelenskiy'nin Biden ile yaptığı ortak basın toplantısında esprili anlar da yaşandı.

"Patriot füzelerinin kurulmasının ardından ne olacak?" diye soran Zelenskiy, "Biden'dan daha fazla patriot istemek için yeni mesajlar göndereceğiz" dedi.

Toplantıyı takip edenlerin gülmelerine neden olan sözlerinin ardındansa sözlerini İngilizce olarak, "Kusura bakmayın savaştayız" diye sürdürdü.