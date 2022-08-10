ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Çin'in Tayvan'ı tecrit etmesine izin vermeyeceğiz

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

28 dakika önce

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ülkesinin Çin'in Tayvan'ı tecrit etmesine ve ada çevresindeki askeri tatbikatlarının "yeni normale" dönüşmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Nancy Pelosi, Tayvan'ı da kapsayan Asya turu dönüşü ABD'de yaptığı ilk açıklamada, Tayvan'a, demokrasini desteklemek ve Çin'in adayı tecrit edemeyeceğini göstermek için gittiğini belirtti.

Pelosi, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, delegasyonunun Tayvan'ı ziyareti nedeniyle "çok gurur" duyduğunu vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, "Çin, ziyaretimi askeri tatbikatlar düzenlemek için bahane olarak kullandı" dedi.

Pelosi'yle birlikte Tayvan'a giden Amerikan heyetinden, Temsilciler Meclisi üyelerinden Gregory Meeks de BBC'ye yaptığı açıklamada, ziyaret nedeniyle hiçbir üzüntüsü olmadığını söyledi.

Meeks, "ABD'nin dostlarına sırt çeviremeyeceğini göstermek önemliydi" dedi.

Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine büyük tepki göstermiş ve ada çevresinde bugüne kadarki en kapsamlı askeri tatbikatlarını düzenlemişti.

Tayvan da bunun üzerine tatbikata başlamış; Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Vu, Çin'in son tatbikatlarıyla adayı işgale hazırlandığını söylemişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çin savaş uçağı

Çin, Tayvan'ı, sonunda yeniden Pekin'in kontrolü altında olacak ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.

Tayvan ise kendisini, anayasası ve demokratik yollardan seçilmiş liderleriyle bağımsız bir ülke olarak tanımlıyor.