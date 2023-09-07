İngiltere'de İran ajanlığıyla suçlanan terör zanlısı eski asker, cezaevinden kaçtı

Kaynak, Londra Emniyet Müdürlüğü Fotoğraf altı yazısı, Cezaevinden kaçmasının üzerinden bir günü aşkın süre geçerken halen yakalanmayan Daniel Abid Halife'nin ülke dışına çıkmış olabileceği söyleniyor

48 dakika önce

Londra'daki Wandsworth cezaevinden Çarşamba günü firar eden ve halen yakalanamayan Daniel Abid Halife'nin, İran için bilgi toplamaya çalışmak da dahil terör yasası kapsamına giren bir dizi suçlamadan tutuklu bulunduğu açıklandı.

21 yaşındaki terör zanlısı İngiliz ordusunda askerlik yaptı.

Eski asker Halife'nin, Çarşamba sabahı kaçtığı belirlendi.

Kaçak tutuklunun, çalıştığı cezaevi mutfağından aşçı üniforması ile çıkmayı başardığı, kendisini bir tedarik kamyonetinin altına bağlayarak cezaevi dışına çıktığına inanılıyor.

Adalet Bakanı Alex Chalk, firar farkedilince kamyonetin durdurulup arandığını ve aracın altında Halifenin kullandığı iplerin bulunduğunu söyledi.

Avam Kamarası'nda konuşan bakan Chalk, Halife'nin bulunması ve yargılanması için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Birleşik Krallık çapında tüm hava ve deniz limanları alarma geçirilirken, terör zannıyla tutuklu bulunan bir kişinin neden Wandsworth gibi aşırı kalabalık ve en yüksek güvenlik kategorisinde olmayan bir cezaevinde tutulduğu da sorgulanıyor. Adalet Bakanı bu konuda da bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Firarın üzerinden 24 saati aşkın zaman geçerken BBC'nin görüştüğü Londra Emniyet Teşkilatı'ndan emekli eski başkomiser Perry Benton firarın dikkatle planlanmış göründüğünü, Halife'nin ülkeyi terketmiş olabileceğini söylüyor.

Ana muhalefe İşçi Partisi'nin Adalet sözcüsü Yvette Cooper BBC'ye verdiği mülakatta, Wandsworth cezaevinin son yıllarda kapasitesinin yüzde 60-80 üzerinde tutuklu ve hükümlü barındırdığına ve personel sıkıntısı yaşadığına dikkat çekerek, Adalet bakanı'nın konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesi gerektiğini söyledi.

Nasıl tutuklanmıştı?

Şu anda 21 yaşında olan Daniel Abid Halife 2019 yılında gönüllü olarak İngiltere silahlı kuvvetlerine katılmış ve Stafford bölgesindeki Beacon Kışlası'nda eğitimini sürdürürken, bu yıl 2 Ocak tarihinde sahte bir bomba ihbarı sonrasında ortadan kaybolmuştu.

Bir kaç hafta sonra, 26 Ocak tarihinde tutuklanan Halife 28 Ocak günü Londra'daki Wandsworth cezaevine yollanmıştı.

Halife'nin yargılanmasına, "düşmana faydalı olabilecek bilgi toplamaya çalışmak" ve "terör eylemi hazırlığı yapmak" gibi suçlamalarla, Terörle Mücadele Yasası ve Devlete Ait Gizli Bilgileri Sızdırma yasalarına dayanılarak 13 Kasım'da devam edilecekti.

Daha önceki bir duruşmada Halife, Savunma Bakanlığı'na ait personel bilgilerin tutulduğu sistemden kişisel bilgi edinmeye çalışmakla suçlanmıştı.