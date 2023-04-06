İsrail roket saldırılarına karşılık olarak Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgeden alevler yükseldi

34 dakika önce

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden ve Lübnan'dan gün boyu süren roket atışlarının ardından gece saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Perşembe günü akşam saatlerinde, İsrail güvenlik güçlerinin bu hafta Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya iki kez baskın düzenlemesine karşılık olarak atılan roketlere güçlü bir yanıt sözü vermişti.

Gece saatlerinde Gazze'de çok sayıda patlama sesi duyuldu ve AFP haber ajansı Hamas'ın çok sayıda eğitim sahasının vurulduğunu bildirdi.

Reuters, İsrail’de Gazze Şeridi’nin yakınlarında sirenlerin duyulduğunu yazdı.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine gün içerisinde 34 roket atıldığını açıkladı ve saldırılardan Filistinli militan grup Hamas'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, çoğu roketin engellendiğini ancak altısının İsrail topraklarını vurarak binalara zarar verdiğini söyledi.

Sağlık görevlilerine göre bir kişi şarapnelle hafif yaralandı.

Hamas, füzeleri kimin fırlattığına dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Bölgede gerilim, İsrail güvenlik güçlerinin İslam'ın üçüncü en kutsal yeri olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya iki gün üst üste baskın düzenlemesinin ardından tırmandı.

İsrail ordusu, roket saldırısının 2006 İsrail-Lübnan Savaşı’ndan beri en büyük roket saldırısı olduğunu kaydetti.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze'den de İsrail'e 25 roket fırlatıldı.

İsrail ordusu, İsrail topraklarını vuran altı roketin nereye düştüğünü açıklamadı. Ancak fotoğraflar, sınır kasabası Shlomi'de bir banka ve Fassuta köyündeki bir araba da dahil olmak üzere çok sayıda binada meydana gelen hasarı ortaya koyuyor.

Bir görgü tanığı, “Patlama sesleri ve sirenler duyduk. Evimin önünden geçen bir arabanın tavanına roket çarptı ama roket patlamadı. Arabanın peşinden gittiğimde birinin yaralandığını gördüm" dedi.

İsrail ordu sözcüsü Yarbay Richard Hecht, saldırının arkasında Hamas'ın olduğuna inandıklarını ve militan grup İslami Cihad'ın da işin içinde olmasının mümkün olduğunu söyledi.

Hecht, 2006'da İsrail'le bir ay süren savaşı yürüten Lübnanlı militan grup Hizbullah'ın saldırıdan haberdar olduğunu düşündüklerini ve İran'ın parmağı olduğundan şüphelendiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Shlomi'de bir bina roket saldırısından zarar gördü

Hamas: Haniye'nin Lübnan'a ziyaretinin gelişmelerle ilgisi yok

Hamas roket saldırıların, grubun lideri İsmail Haniye’nin Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında meydana geldiğini BBC'ye doğruladı.

Ancak bir Hamas yetkilisi BBC'ye ziyaretin önceden planlandığını ve son gelişmelerle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Füzeleri kimin fırlattığına dair herhangi bir bilgisi olmadığını da kaydetti.

Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığına göre Haniye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik "vahşi saldırısı" karşısında "Filistin halkımız ve Filistinli direniş grupları boş oturmayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, durumu görüşmek üzere Perşembe günü geç saatlerde güvenlik kabinesini topladı.

Netanyahu televizyondan yayınlanan konuşmasında, "Düşmanlarımızı vuracağız ve onlar tüm saldırı eylemlerinin bedelini ödeyecekler" dedi.

Netanyahu, tansiyonun düşürülmesi çağrısında da bulundu, ancak ekledi:

"Şiddet kullanan aşırılık yanlılarına karşı kararlı davranacağız."

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülke topraklarından "durumu istikrarsızlaştıran" her türlü askeri operasyonu kınadı.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL, durumun "son derece ciddi" olduğunu söyledi ve "itidal ve daha fazla tırmanıştan kaçınma" çağrısında bulundu.

Lübnan'ın güneyinin çoğunu kontrol eden Hizbullah, roket fırlatılmadan saatler önce Filistin halkının "ibadet edenleri ve Mescid-i Aksa'yı korumak ve düşmanı saldırılarını sürdürmekten caydırmak için" aldığı "tüm önlemleri" destekleyeceği sözünü vermişti.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa’ya Salı ve Çarşamba geç saatlerde baskın düzenledi.

Ramazan ayında düzenlenen ilk baskında camiye giren İsrail güvenlik güçleri içeridekilere ses bombası ve plastik mermilerle müdahale etmiş, 350'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Benzer bir baskın Çarşamba akşamı da meydana geldi.

Reuters haber ajansına göre, Mescid-i Aksa kompleksini yöneten Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisinin namaz bitmeden içeri girdiğini ve ses bombaları ve plastik mermiyle ibadet edenleri tahliye etmeye çalıştığını kaydetti. Görgü tanıkları ise ibadet edenlerin polise bazı cisimler fırlattığını söyledi.

İsrail polis sözcüsü, iki baskında da taş ve havai fişek taşıyan onlarca Filistinli gencin içeride barikat kurmasını engellemek için güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini açıklamıştı.

Yahudiler tarafından Tapınak Tepesi olarak bilinen bölge, Museviliğin en kutsal yeri.

Yahudilerin ve diğer gayrimüslimlerin yerleşkeye girmelerine izin veriliyor. Ancak bu ziyaretçiler burada ibadet edemiyor.