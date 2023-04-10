TCG Anadolu: Türkiye’nin en büyük askeri gemisinin özellikleri neler?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, TCG Anadolu

bir saat önce

Yapımına 2016'da başlanan TCG Anadolu SİHA gemisi Tuzla’da düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geminin yerlilik oranının yüzde 70 olduğunu söyledi.

Teslim töreninde konuşan Erdoğan, savunma sanayi bütçesinin 75 milyar dolara ulaşacağını söyledi

Erdoğan konuşmasında TCG Anadolu’nun ‘dünyanın ilk SİHA gemisi’ olduğunu kaydetti.

Askeri gemi, filosunun büyük bölümü SİHA’lardan (silahlı insansız hava aracı) oluştuğu için böyle anılıyor.

TCG Anadolu, donanma envanterine ‘çok maksatlı amfibi hücum gemisi’ olarak girdi.

232 metre uzunluğundaki savaş gemisinin tasarımında, İspanyol askeri gemisi Juan Carlos I esas alındı.

İki gemi uzunluk, yükselik, en ve hız gibi özellikleri ile de benzeşiyor.

F-35 krizi ile SİHA gemisine dönüştü

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Burun kısmında yer alan 12 derecelik fırlatma rampası (ski-jump), kısa mesafede kalkış özelliğine sahip uçaklar ile geminin bir uçak gemisine dönüşebilmesine olanak sağlıyor.

TCG Anadolu da ilk olarak kısa mesafe kalkış özelliği olan F-35 uçakları için planlanmıştı.

Ancak Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi nedeniyle ABD ile yaşanan kriz sonrası Türkiye, üretim sürecinde olduğu F-35 programından çıkarılmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olan F-16 ve F-117 uçaklarının kalkışı için, TCG Anadolu güvertesinin uzunluğunun yeterli olmadığı kaydediliyor.

Reuters, TCG Anadolu’nun bu kriz sonrası, insansız hava aracı sistemleri için yeniden planlandığını bildiriyor.

Bazı eklemelerle İHA-SİHA sistemlerinin 100-150 metrede kalkış hızına ulaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cumhur İttifakı ortakları geminin önünde poz veriyor

Tören sırasında da dikey kalkış yapan helikopterlerin yanı sıra Bayraktar’ın silahlı insansız hava araçları da güvertede sergilendi.

Geminin uçuş güvertesinde toplam 10 helikopter veya 50 adet SİHA konuşlandırılabildiği, bu sayının değişikliklerle 100’e kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gemide "Bayraktar TB3, SİHA, Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı ve HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş kalkış yapabileceğini" söyledi.

Türk Donanması’nın en büyük gemisinin 1400 askeri personel taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarılıyor.