Bir işletmenin havuzunda ölü bulunan Zehra Bayır cinayetiyle ilgili üç kişi tutuklandı

Kaynak, DHA

30 Temmuz 2022, 19:18 +03 Güncelleme 8 dakika önce

Muğla’da bir kadın cinayetinin şüphelisi yedi kişiden üçü tutuklandı.

18 yaşındaki Zehra Bayır, 24 Temmuz’da Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleşen olayda başına sert bir cisimle vurulduktan sonra havuza atılarak öldürüldü.

DHA’nın haberinde Bayır’ın madde bağımlısı kardeşi için şarkı söylediği eğlence mekanının sahipleriyle kavga ettikten sonra öldürüldüğü iddia edildi.

Zehra Bayır'ın babası Oğuzhan Bayır, Konya'dan telefonla DHA'ya yaptığı açıklamalarda, "Kızımın nacakla başına vurmuşlar. Sonra da kemiklerini kırmışlar. Çok üzgünüm, kızımı kaybettim. Kızımı toprağa verdim ama artık ben de perişan durumdayım. Artık yanımdaki küçük kızımın tedavisine başlıyoruz" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Zehra Bayır’ın ölümündeki gerçekler açığa çıkarılsın. Failler cezasız kalmayacak” ifadesini kullandı.

Haberde yer verilen iddialara göre işletme sahipleri, toplu ödeme yapacaklarını söyleyerek Zehra Bayır'a para vermedi.

Bayır’ın ise kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin lira alacağının olduğunu söyleyerek işletme sahipleriyle tartıştığı iddia edildi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde havuzdan çıkarılan Bayır'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma gerçekleştirdi.

İşlemlerin ardından Bayır’ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.