Arjantin: River Plate tribününden düşen taraftar öldü, maç tatil edildi

Arjantin’in en üst düzey ligi Primera’da oynanan River Plate ve Defensa y Justicia takımlarının oynadığı müsabaka, bir taraftarın tribünden düşüp, hayatını kaybetmesi nedeniyle tatil edildi.

Yazılı açıklamada, “Olay yerine polis ve çeşitli güvenlik güçleriyle birlikte tıbbi yardım anında ulaştı. Sivori Alta tribününün %90’ı doluydu. Düşme sırasında üçüncü tarafların bir dahli yoktu. Ayrıca tribünde herhangi bir şiddet olayı yaşanmadığı da teyit edildi” denildi.