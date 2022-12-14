Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastı sanıklarından Levent Göktaş'ı Türkiye'ye iade edecek

Kaynak, DHA

14 Aralık 2022, 16:30 +03 Güncelleme 17 dakika önce

Bulgaristan, Türkiye'nin, Necip Hablemitoğlu suikastı sanıklarından Levent Göktaş'ın iadesine ilişkin talebini kabul etti.

Levent Göktaş’ın bir avukatı haberi BBC Türkçe’ye doğruladı ancak gerek kendilerinin gerekse de ailenin konuya ilişkin bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Avukat, Türkiye’nin iade talebinin Plovdiv’deki mahkemelerce kabul edildiğini söyledi.

Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Göktaş, Eylül ayında Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Göktaş'a

“Tasarlayarak Öldürme” ve “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçlamalar yöneltildi.

5 Eylül'de Göktaş'ın Bulgaristan’dan iadesi talep edildi.

Hablemitoğlu suikastı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna’ya kaçan Hablemitoğlu'nun katil zanlısı eski binbaşı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi, suikastla ilgili olarak Levent Göktaş’ın ismini verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında 6 kişi daha gözaltına alındı.

Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Genişletilen soruşturmada savcılık Haziran ayında yeni bir operasyon başlattı.

Levent Göktaş ve Fikret Emek’in de bulunduğu 9 kişi için gözaltı kararı verildi, 8 kişi gözaltına alındı ancak Göktaş’a ulaşılamadı.

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, suikastın firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş için hazırlanan kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderdi. Bunun üzerine Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Gözaltı kararları sonrası sosyal medyada "Levent Göktaş" ismiyle açılan hesaptan yapılan ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker karşıtı ifadelerin de yer aldığı açıklamada, "Saray’daki bazı isimlerin ifşa edileceği" söylenmişti.

Bu paylaşımlardan iki gün sonra "hesabın sahte olduğu" açıklanmıştı.

Kaynak, TWITTER

Göktaş: Bizim böyle bir suça girmemiz mümkün değildir

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Levent Göktaş'ın yakalanmadan üç gün önce el yazısı ile yazdığı ve gazetecilere gönderdiği mektubu Seda Selek ile Neden Sonuç programında aktardı.

Saymaz'ın açıkladığı mektupta Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

"Benim ya da Özel Kuvvetler mensubu subayların, astsubayların bu olayla uzak, yakın alakası yoktur. Yalan, uydurma ve komplodan ibarettir. Delillenmesi mümkün değildir, kesinlikle böyle bir olay gerçekleşmemiştir. Zaten bizim böyle bir suça girmemiz mümkün değildir. Bu konuda yalan söylüyorsam en değer verdiğim çocuklarım hemen ölsünler. Hatta bu yalan ve komplo benim iğne ucu kadar ilişkim olduğunu hukuk içinde kalarak ispatlasınlar ölmeye hazırım."

Mektupta "saçma sapan bir komplo ile karşılaştığını", "haksız ve hukuka aykırı olarak 5,5 yıl hapis yattığını" belirten Göktaş, "Yine aynı şeyleri yaşayacağımı bildiğim için gözaltı kararına uymadım. Bu yüzden kaçtım. Üzgünüm ama sizin de takdir edeceğiniz gibi normal bir insan olarak yaşamama izin verilmiyor. Ben sadece yaşam hakkımı geri istiyorum. Hukuk ve adalet istiyorum. Lütfen bana inanın" dedi.