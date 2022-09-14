L﻿übnan'da ekonomik kriz: Hesabından para çekmek isteyen kadın, silahla bankayı bastı

47 dakika önce

D﻿avid Gritten | B﻿BC News

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, K﻿endisini Sally Hafez (ortada) olarak tanıtan kadın, video klibinde "hakkımı almaya geldim" diyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, kanser hastası kardeşinin hastane masraflarını ödemesi gerektiğini söyleyen bir kadın, dondurulmuş hesabından para çekme talebiyle silahla bankayı bastı ve çalışanları rehin aldı.

Adını Sally Hafez olarak açıklayan ve baskının görüntülerini çeken kadın, b﻿ankanın kendisine 13 bin dolar vermesi üzerine eylemine son vererek bankadan ayrıldı.

İzleyen saatlerde Aley kentinde de tasarruf hesabından para çekmek isteyen bir adam benzer bir eyleme girişti.

L﻿übnan'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden bankalardaki hesapların dondurulmasının yarattığı öfke, haftalardır bu tür olaylar yaşanmasına sebep oluyor.

Ç﻿oğu Lübnan vatandaşının hesaplarından nakit çekişi, Lübnan parasının büyük değer kaybetmesi ve enflasyonun rekor düzeylere çıkması üzerine 2019 yılından bu yana sınırlamalara tabi.

Ü﻿lke şu anda dünyada görülen en derin ve uzun ekonomik krizlerden birini yaşıyor ve halkın yüzde 80'i yoksulluk çekiyor. İnsanlar gıda ve ilaç bulmakta güçlük yaşıyorlar.

B﻿ugünkü banka baskını, Blom Bank'ın Beyrut'un Sodeco mahallesi şubesinde gerçekleşti ve bir saat kadar sürdü. Eylem sırasında ölen ya da yaralanan olmadı, ateş açılmadı.

Ailesinin tasarruf hesaplarına erişim talep eden eylemci kadın, olay sırasında kendisini kayda aldı.

B﻿aşka bir kadının, kendisine para verildiğini söylemesi ve bir adamın elinde ABD dolarları olan bir torba göstermesi üzerine silahlı kadın "Ben, Sally Hafez. Bugün, hastanede ölmek üzere olan kardeşimin hesabından para çekmeye geldim. Kimseyi öldürmeye ya da ateş açmaya gelmedim. Sadece hakkımı almaya geldim" dedi.

Daha sonra Sally Hafez'in annesi olduğunu söyleyen bir kadın, kızının bunu yapmak zorunda kaldığını, çünkü küçük kız kardeşinin kanser tedavisinin masraflarını ödemesi gerektiğini söyledi.

K﻿adın, "Biz bunu yapmasak kızım ölebilirdi" dedi.

R﻿euters ajansına diğer banka baskını hakkında bilgi veren bir güvenlik kaynağı ise, silahlı adamın Aley'deki Bankmed şubesine girerek dondurulmuş olan tasarruf hesabından 30 bin dolar çekmek istediğini, fakat çevresinin polisçe sarıldığını söyledi.

Lübnan'da tasarruf hesapları dondurulanlar adına kampanya yürüten, M﻿evduat Sahiplerinin Çığlığı hareketinden İbrahim Abdallah, insanların daha fazla dayanamayacak bir noktada olduklarını söylüyor.

"﻿Son üç yıldır devletin kapısını aşındırıyoruz, barışçı yollarla talep ediyor, protesto ediyoruz ama hiç kimse sorunumuzla ilgilenmiyor" diyor.