İtalya tarihi seçimler için sandık başında: 'Demokrasi için dönüm noktası'

45 dakika önce

Ö﻿vgü Pınar | Roma

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İtalya’da 2. Dünya Savaşı sonrası en sağcı hükümetin iş başına gelmesiyle sonuçlanabilecek genel seçimler bugün yapılıyor.

Parlamentonun iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato’ya girecek isimlerin belirleneceği seçimde yerel saatle 23.00’e kadar oy kullanılacak.

Orantısal ve oy çokluğu ilkelerinin bir arada kullanıldığı karma seçim sistemi nedeniyle oy dağılımı karmaşık hesaplarla belirleniyor. Sonuçların ancak Pazartesi sabaha doğru netleşmesi bekleniyor.

2020’de yapılan reformla parlamento üyelerinin sayısı 945’ten 600’e indirilmişti, bu reform ilk kez bu seçimlerde uygulanacak ve parlamenter sayısı yaklaşık üçte bir oranında azalacak.

Seçimlerde yaklaşık 51 milyon kişinin oy hakkı bulunuyor. Ancak seçimlerden 2 hafta önce yayımlanan son anketler çekimser oranının yüzde 30-40 civarıyla rekor seviyede olduğunu gösteriyordu.

Ülkede, seçimlerden önceki 2 hafta boyunca anket yayımlanması yasak. Son anketler ise aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri ve Lig ile merkez sağdaki Haydi İtalya’dan oluşan ittifakın zaferle çıkacağını gösteriyordu.

İtalya’da genel seçimlerde doğrudan başbakan adayları yarışmasa da seçimi kazanan ittifakın liderinin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi öngörülüyor.

Seçimler anketlerle uyumlu sonuçlanırsa ülkenin en büyük partisi olması beklenen İtalya’nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir.

Siyasete neo-faşist gençlik örgütlerinde giren ve bu hareketlerin mirasçısı olmakla suçlanan Meloni ayrıca, faşist diktatör Benito Mussolini sonrası aşırı sağcı ilk başbakan olma yolunda görünüyor.

"Avrupa ile popülistler arasında yol ayrımı"

Avrupa Birliği’ne şüpheyle yaklaşan İtalya’nın Kardeşleri ve Lig’in başrolde yer aldığı bir hükümet, İtalya’nın birlik içindeki pozisyonunda da tarihi bir değişime yol açabilir.

AB’nin kurucu üyeleri arasında yer alan ve geleneksel olarak Almanya-Fransa ekseninde yer alan İtalya’nın yeni hükümetinin dengeleri değiştirmesi ihtimali nedeniyle de bugünkü seçimler yakından izleniyor.

Seçimlerin bu olası sonuçları bugünkü ulusal gazetelerin baş sayfalarına da yansıdı.

Meloni liderliğindeki aşırı sağ hükümete karşı en net pozisyonu alan gazetelerden olan La Repubblica bugün ''İtalya, Avrupa ile popülistler arasında yol ayrımında’’ manşetiyle çıktı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Molinari de başyazısında seçim gününü ‘’demokrasi için bir dönüm noktası’’ diye niteledi. Molinari, ‘’Bugünkü oylama, ülkemizin siyasi kimliğinin ve dolayısıyla Avrupa ve Batı'daki konumumuzun belirlenmesi için bir dönüm noktası’’ dedi.

La Stampa gazetesi de ‘’İtalya sandıkta, dünya bize bakıyor’’ manşetini attı. La Stampa’nın başyazısında ise, yönetmen Ettore Scola’nın faşist rejim altındaki İtalya’da geçen filmine atıfla ‘’Özel bir gün’’ başlığı kullanıldı.

Gazetenin Yayın Yönetmeni Massimo Giannini, seçim sonucu anketlerin gösterdiği gibi çıkarsa ülkenin ‘’kendisini tarihi bir dönüm noktasında bulacağını’’ belirtti ve şöyle yazdı:

"Bu seçimler birçok nedenle herhangi bir seçimden farklı. Bu, İtalya için gerçekten 'özel bir gün'. Ettore Scola’nın başyapıtında olduğu gibi ülke eşikte."

Ülkenin en büyük gazetesi Corriere della Sera ise alarm dozu daha düşük bir anasayfayla çıktı. Gazetenin manşeti, "Seçimler, İtalya bugün kararını veriyor" şeklinde oldu.

Ancak iç sayfalarda Corriere de bu seçimlerin öncekilere kıyasla "daha belirleyici" olacağını vurguladı. "Kimin kazandığına bağlı olarak devlet yapısında ve başta AB ile ilişkiler olmak üzere uluslararası politikada reform da söz konusu" diye yazdı.

Gazetelerin üzerinde durduğu ortak bir husus da kararsız seçmenlerin çokluğu oldu. 2 hafta önceki son anketlerde çekimser oranı yüzde 30-40 arasında görülüyordu. Bugünkü gazeteler ise bu oranın yüzde 25 civarına inebileceğini belirtti.

Öte yandan ülkede yüz yıldan uzun süredir ilk kez sonbaharda genel seçimlere gidilmesi ve bazı bölgelerde yağışlı hava beklentisinin katılım oranını düşürebileceği yorumları da yer aldı.

La Stampa gazetesi "hava durumu ve çekimserler belirsizlik yaratıyor" diye yazdı. La Repubblica da "dengeyi, kararsızlar partisi belirleyecek" ifadesini kullandı.