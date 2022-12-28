Bakan Bilgin’in sözlerine TÜRK-İŞ Başkanı’ndan yanıt: “8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum”

Kaynak, DHA

50 dakika önce

Asgari ücretin 8 bin TL olarak açıklanmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücretin 8 bin TL olmasını sendikaların istediğine yönelik iddiasına TÜRK-İŞ’ten, “O sendika biz değiliz” yanıtı geldi.

Bilgin, geçen hafta katıldığı Habertürk yayınında sendikaları müzakere etmemekle suçlayarak şu sözleri sarf etmişti:

“Sendikalarımızla tek tek görüştük. Sendika başkanlarının taleplerini aldım. Türkiye'de sendikacılığın eleştirilmesi gerektiğinden bahsedeceğim. 'Siz 8 bin liranın üzerinde asgari ücret verirseniz zor durumda kalırız' dediler. 'Neden' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz’ dediler.”

Ancak Bilgin’in bu sözleri üzerine TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, dün akşam Habertürk’te katıldığı yayında, TÜRK-İŞ'in talebinin 9 bin lira olduğunu tekrar ederek, “Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok” dedi.

TÜRK-İŞ basın toplantısına katılmamıştı

2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmişti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TÜRK-İŞ) yapılan açıklamada açıklanan asgari ücretin geçim şartlarını karşılamadığı vurgulanmıştı.

Çalışanları temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu açıklamış, bu rakamın kabul edilmemesi durumunda masaya oturmayacaklarını söylemişti. Atalay, basın toplantısına katılmadı.

DİSK: Hangi sendika açıklansın

Bilgin’in sözlerine sadece TÜRK-İŞ’ten değil başka sendikalardan da itiraz geldi.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, Bakan Bilgin’i asgari ücretin 8 bin TL olmasını isteyen sendikaları açıklamaya çağırmıştı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise dün akşam Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında şunları söyledi:

“Sayın Bakan'a TÜRK-İŞ'in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra Bakan’ın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok.

“40 senedir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ var. Benim orada en iyi uzmanlarım var. Bu işi Türkiye'de en iyi TÜRK-İŞ biliyor. Burada TÜRK-İŞ rakam söyler, yakın bir ücreti imzalarız.